La jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que el traslado de los 183 perros del Refugio Franciscano que se encuentran en el albergue temporal habilitado en la Utopía de GAM, serán trasladados “paulatinamente” a la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) donde se habilitaron 900 espacios para estos animales.

“Aquí ya está listo el espacio, el ambiente, los cinco dominios de bienestar animal para recibir a alrededor de 500 animalitos, era lo único que necesitábamos y se va a ir paulatinamente haciendo los traslados, de acuerdo a la visión médica que nos vayan diciendo, y dejar que estén un tiempo ayuda, porque hubo un traslado que todavía no tiene un mes”, dijo.

El pasado 13 de enero, durante un recorrido por el albergue temporal de la GAM, Brugada Molina adelantó que el traslado se realizaría este viernes 23 de enero.

La mandataria capitalina visitó este viernes las instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA), donde se adecuaron 900 espacios para resguardar a los perritos que fueron rescatados del Refugio Franciscano durante el operativo del 7 de enero.

En su visita, donde convivió con los perros y vigiló las instalaciones, afirmó que se informará en qué momento se irá trasladando “poco a poco a los animales”, y advirtió que los perritos que están resguardados tanto en la Utopía de la GAM como en la reserva del Ajusco, reciben atención adecuada.

Actualmente, en la BVA, que está a cargo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), se encuentran 371 de los 858 perros rescatados del refugio localizado en Cuajimalpa; los perritos están instalados en 90 módulos (47 ocupados) donde tienen espacios para descansar, jugar, alimentarse y beber agua. Reciben alimento dos veces al día y cuentan con área de juego.

