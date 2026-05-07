Con “Body to Body” de fondo, tema del más reciente álbum del grupo surcoreano BTS, J-Hope avanzó sobre el escenario del Estadio GNP mientras las fanáticas estallaron en gritos.

En su cuenta de Instagram, el idol captó el momento, sonrió a la cámara y grabó al público durante el soundcheck del primer día de la serie de conciertos en la Ciudad de México.

Asimismo, compartió un video en el que se observa al resto de los miembros saludando a la audiencia: “¡Hello! ¡Hello!”, dicen al grupo, aún reducido de fans.

Foto: Instagram oficial.

En otro momento, J-Hope pidió a ARMY, como se conoce a su fandom, que coreara a todo pulmón el tema, y las seguidoras respondieron al instante.

El septeto apareció con un look más desenfadado y dejó de lado los atuendos llamativos en esta ocasión.

Foto: Instagram.

BTS “enamora” a ARMY en México

Ayer, 6 de mayo, miles de fanáticos, entre ellos personas que no han conseguido boletos para las fechas del 7, 9 y 10 de mayo, pudieron ver a la agrupación en la plancha del Zócalo capitalino, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum anunciara que los integrantes se asomarían a las 17:00 horas desde Palacio Nacional para saludar a sus seguidores.

Los 50 mil asistentes que acudieron con pancartas, banderas y distintos artículos del grupo escucharon las palabras de RM, líder de BTS, y de V, quien dirigió gran parte de su mensaje en español.

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RM combinó frases en español con oraciones en inglés:

“Hola México, somos BTS, Muchas gracias, no podemos esperar para el concierto de mañana, gracias a todos, te amo, te quiero, muchas gracias”, dijo Kim Namjoon.

“Hola, no hablo muy bien español, pero intentare, nos extrañaron, nosotros extrañamos muchísimo más a México, la energía aquí es increíble, muchas gracias por querernos tanto, nos vemos la próxima vez, adiós”, expresó Kim Tae-hyung.

Posteriormente, la presidenta informó que BTS regresaría en 2027, aunque aún no se han dado más detalles sobre la visita.

BTS logró sold out en sus tres fechas programadas en la capital.

Acompañados de la presidenta, los cantantes mostraron su amor por México desde un balcón de Palacio Nacional. Emocionados, tomaron fotos, emularon corazones con sus brazos y saludaron a sus ARMY. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

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