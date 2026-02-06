La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que en este mes se presentará la reforma electoral, la cual ya está en la redacción final, aunque no dio detalles sobre la posible reducción de legisladores plurinominales.

“Ya lo vamos a presentar, me comprometí que en febrero, no pasa del mes de febrero para enviarla. Mi objetivo es que fuera la próxima semana y estamos esperando ya la redacción final y en el momento en que esté, pues ya lo presentamos a través de Pablo Gómez, que es el coordinador de esta comisión que nombramos en la presidencia”, explicó.

Durante la conferencia matutina de este viernes 6 de febrero en Michoacán, se le cuestionó si se va a mantener el número de plurinominales en el Congreso, pues ayer, el coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila descartó cambios en esta materia. Sin embargo, la mandataria no adelantó su propuesta.

“Creo que ese tema está superado y va a quedar como está actualmente 300 - 200 con la fórmula de representación proporcional como la Constitución lo señala, es decir, un sistema mixto con mayoría relativa de 300 distrito y 200 como lo establece actualmente la Constitución, creo que ese tema está superado. Estamos viendo la forma de cómo vincular mayormente a los plurinominales con la sociedad para su votación el día de la elección”, dijo el diputado federal.

