“Malo sería que no hubiera dicho nada”, expresó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, luego de que se volvió viral un video en redes sociales en el que se observa cómo el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar, deja que sus colaboradores se pongan a sus pies para limpiarle los zapatos.

En su conferencia mañanera de este viernes 6 de febrero en el 12 Batallón de Infantería de la 21 Zona Militar, Sheinbaum Pardo reconoció que el presidente de la SCJN ofreció una disculpa y explicó lo que sucedió.

“Él tiene que dar su explicación, pero ahora todo lo que han hecho alrededor de esto, en realidad porque no están de acuerdo con el cambio que hubo en el Poder Judicial”, expresó.

“Malo sería que no hubiera dicho nada, ¿verdad? Uno puede cometer errores, ofrecer disculpas y decir: ´pues no fue mi intención, ocurrió esto, pasó esto en este momento y ofrezco disculpas´, y explicó qué fue lo que pasó", dijo la mandataria federal.

“Malo sería que él no hubiera dicho nada. Entonces, yo creo que es muy loable que haya sacado esta publicación. Y pues, es muy importante que todos los que somos parte del servicio público, siempre hay que mantener una actitud de humildad”, declaró.

Insistió en su reconocimiento a Hugo Aguilar por haber dado una explicación, que sus colaboradores le limpiaron los zapatos porque se mancharon de café y nata.

“El haberse quedado callado hubiera sido distinto”, añadió la titular del Ejecutivo federal.

