La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió no especular sobre el contenido de la reforma electoral que enviará al Congreso, al tiempo que aseguró que su propuesta mantendrá la representación de las minorías y buscará fortalecer la democracia participativa en el país.

En conferencia, la Mandataria federal recordó que el envío de la reforma forma parte de los compromisos asumidos desde el inicio de su gobierno.

“Nosotros vamos a enviar la reforma (electoral) porque yo me comprometí con la gente en mis 100 puntos que iba a enviar una reforma electoral”, señaló.

Sheinbaum explicó que la iniciativa plantea que quienes aspiren a cargos legislativos busquen el respaldo directo de la ciudadanía, sin eliminar los mecanismos de representación para las minorías.

“Es una reforma que mantiene la representación de las minorías. Es una reforma que busca, número uno, que todos aquellos que quieran ser diputados o senadores busquen el voto popular, aún reconociendo la representación de las minorías”, puntualizó.

Además, subrayó que otro de los ejes centrales será la reducción de los costos del sistema electoral, al considerar que actualmente representa una carga excesiva para las finanzas públicas.

“Tiene que haber una disminución de costos de lo que cuesta todo el proceso electoral en nuestro país, que es muy oneroso para el pueblo de México. Tiene que fiscalizarse más los recursos”, dijo.

La presidenta añadió que la propuesta también contempla ampliar los mecanismos de participación ciudadana y atender las demandas de los mexicanos que residen en el extranjero.

“Que pueda aumentarse la participación popular en decisiones diversas, que aumente la democracia participativa… y de los mexicanos en el exterior, que nos han pedido que ellos quieran elegir a sus propios diputados, estamos viendo los mecanismos”, explicó.

Cuestionada sobre si la falta de respaldo de partidos aliados podría poner en riesgo la alianza política y el mensaje que ello enviaría a la ciudadanía, Sheinbaum insistió en que no es momento de adelantar conclusiones.

“Ya vamos a esperar, no necesitamos especular”, respondió.

