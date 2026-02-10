Mariana Moguel Robles, hija de la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, arremetió contra Julio Scherer Ibarra y espera que en su nuevo libro cuente la "venganza política" contra su madre, quien estuvo presa en el penal de Santa Martha Acatitla, acusada de participar en el caso de la "Estafa Maestra".

La hija de la exdiputada federal acusó que el expresidente Andrés Manuel López Obrador, Scherer, su consejero jurídico, junto al exfiscal Alejandro Gertz Manero, orquestaron la "venganza política" que llevó a su madre a estar en prisión por 3 años, desde 2019.

"Aquí enterándome que Julio Scherer escribió su libro y espero que en esta experiencia intelectual escriba un capítulo completo de cómo orquestó u orquestaron, más bien, el expresidente Andrés López Obrador, el exfiscal Gertz Manero y él, la venganza política que llevó a mi madre mil ciento un días a Santa Martha Acatitla, a una mujer completamente inocente y que se ha demostrado en absolutamente todas las instancias", compartió Moguel Robles en un video mensaje en redes sociales.

El expresidente Andrés Manuel López Obrador. Foto: Carlos Mejía

También pidió explicaciones del caso de su madre, que, dijo, espera estén escritas en la nueva obra de Scherer Ibarra, titulada Ni venganza ni perdón, próxima a publicarse mañana 11 de febrero por la Editorial Planeta.

"Como Rosario hay miles y recordemos, si es venganza no es justicia. Así es que, Julio, espero explicaciones y espero a detalle, a detalle, en cada hoja, que expliques cómo se hace el entramado para llevar a una inocente a los muros helados de una prisión", finalizó.

La exsecretaria de Desarrollo Social fue acusada de participar en la "Estafa Maestra", un caso de fraude de los más escandalosos en México, por presuntamente usar dependencias federales para desviar millones de pesos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

En 2019, Rosario Robles, también extitular de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu), acusó a López Obrador, Gertz Manero y Julio Scherer de meterla a la cárcel. En una carta leída por su hija Mariana Moguel, Robles aseguró que Gertz Manero convenció a los otros dos de que la "única manera de llegar a peces gordos, eran presionándome con la cárcel".

