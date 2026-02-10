La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desmintió, durante su conferencia matutina, que el Coordinador de Asesores de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, haya presentado su renuncia al cargo.

Al ser cuestionada sobre versiones sobre la posible renuncia de Ramírez Cuevas, la mandataria federal respaldó al Coordinador de Asesores y aseguró que continúa trabajando en su administración.

“No, Jesús está trabajando con nosotros, no tiene por qué presentar su renuncia”, afirmó.

“Es un hombre de principios y sigue colaborando con nosotras”, subrayó la presidenta.

La polémica surgió luego de acusaciones hacia Ramírez Cuevas de haber utilizado un decreto sobre extrabajadores de LyFC como instrumento de operación política para, según estas, construir redes clientelares con fines partidistas.

Esto basado en los señalamientos contenidos en el libro Ni venganza ni perdón, de Julio Scherer Ibarra, —del cual proceso adelantó un capítulo—.

En su conferencia matutina, Sheinbaum destacó la trayectoria y principios de Ramírez Cuevas, a quien dijo conocer desde antes del movimiento estudiantil del Consejo Estudiantil Universitario (CEU).

