En Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presidió la firma de un acuerdo entre la Secretaría de Salud, Birmex, Liomont y la farmacéutica Moderna para establecer la producción de vacunas de ARN mensajero en México, pero también para fortalecer la investigación para una vacuna contra el dengue y cáncer.

La mandataria afirmó en un video difundido en sus redes sociales que esta alianza “no solo es para la producción de vacunas de Covid-19 sino también otro tipo de vacunas”, y subrayó que, además de fabricar biológicos, el convenio permitirá fortalecer la investigación científica conjunta con personal local.

En Palacio Nacional, firmamos el acuerdo entre la Secretaría de Salud, Birmex, Liomont y Moderna para producción de vacunas ARN mensajero. Esto ayudará a promover la investigación y el desarrollo de nuevas vacunas en nuestro país. pic.twitter.com/4uVt8JDKHj — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) February 10, 2026

Sheinbaum detalló que “lo importante también es que habrá desarrollo para investigación científica conjunta de las y los investigadores mexicanos en biomedicina y otras áreas”, con la mira puesta en inmunizaciones de interés nacional.

Entre los ejemplos citados destacó que se buscará avanzar en la vacuna contra el dengue e incluso una “vacuna contra el cáncer”.

La presidenta enfatizó que todas estas actividades “se van a desarrollar en nuestro país con el objetivo, que como lo prometí en alguna ocasión, seamos una potencia científica en diversas áreas del conocimiento”.

