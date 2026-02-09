Más Información
Sheinbaum impulsa producción de vacunas ARN mensajero en México; firma convenio con empresas privadas
EU emprende de nuevo difusión de spots antimigrantes en internet; “cruzar la frontera estadounidense lleva a la muerte”, alerta
Suman cinco mineros identificados tras desaparición en Sinaloa; FGR analiza otros cinco cuerpos hallados
Salón de belleza del Senado seguirá cerrado, anuncia Mier; van por revisión de todos los espacios con servicios a senadores
Niveles peligrosos de ozono en CDMX y Edomex; CAMe advierte sobre mala calidad del aire y contingencias
En Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presidió la firma de un acuerdo entre la Secretaría de Salud, Birmex, Liomont y la farmacéutica Moderna para establecer la producción de vacunas de ARN mensajero en México, pero también para fortalecer la investigación para una vacuna contra el dengue y cáncer.
La mandataria afirmó en un video difundido en sus redes sociales que esta alianza “no solo es para la producción de vacunas de Covid-19 sino también otro tipo de vacunas”, y subrayó que, además de fabricar biológicos, el convenio permitirá fortalecer la investigación científica conjunta con personal local.
Sheinbaum detalló que “lo importante también es que habrá desarrollo para investigación científica conjunta de las y los investigadores mexicanos en biomedicina y otras áreas”, con la mira puesta en inmunizaciones de interés nacional.
Entre los ejemplos citados destacó que se buscará avanzar en la vacuna contra el dengue e incluso una “vacuna contra el cáncer”.
La presidenta enfatizó que todas estas actividades “se van a desarrollar en nuestro país con el objetivo, que como lo prometí en alguna ocasión, seamos una potencia científica en diversas áreas del conocimiento”.
