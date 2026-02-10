Corrupción ha permitido que crimen organizado se infiltre en la política en México, advierte Transparencia Internacional

Berlín. Los esfuerzos de las democracias establecidas contra la corrupción en el sector público parecen estar decayendo, reveló este martes Transparencia Internacional, al publicar su Índice de Percepción de la Corrupción (IPC).

En el caso de México, advierte que la corrupción ha permitido que el crimen organizado transnacional se infiltre en la política durante años.

En el Índice, con datos de 2025, México obtiene una puntuación de 27 en cuanto al nivel percibido de corrupción en el sector público en una escala de 0 a 100, donde 0 significa muy corrupto y 100 significa muy limpio. Subió un punto respecto de su puntuación de 2024.

Nuestro país se coloca en el lugar 141, de 182, y subió un sitio respecto del ranking de 2024.

Advierte sobre violencia contra periodistas

De acuerdo con el reporte de IPC, México es uno de los países, junto con Colombia (que tiene una puntuación de 37), y Brasil (con una puntuación de 35), donde el crimen organizado ha infiltrado la política, “afectando las vidas de las personas”.

También advierte sobre la violencia contra periodistas. IPC señala que “más del 90% de asesinatos de periodistas se produjeron en países con una puntuación inferior a 50.50, entre los que se encuentran Brasil, India, México, Paquistán e Irak, países especialmente peligrosos para los periodistas que informan sobre corrupción”.

América tiene una puntuación promedio de 42 sobre 100. Con 27 en la percepción sobre corrupción, México se encuentra muy por debajo del promedio.

El Índice, que funciona como un barómetro respecto de la corrupción percibida a nivel mundial, alerta que el continente americano no mostró, en general, avances en la lucha contra la corrupción. Venezuela (con una puntuación de 10) y Nicaragua (14) se ubican, de nuevo, entre los países más corruptos.

A nivel de América, México se ubica entre los 10 países donde la percepción sobre la corrupción es más elevada (es el séptimo en el continente donde la gente percibe más corrupción).

Según Transparencia Internacional, 12 de los 33 países americanos han empeorado considerablemente desde 2012, año en el que se actualizó la metodología del estudio.

Solo República Dominicana (con 37 puntos) y Guyana (40) han registrado mejoras, con un avance de un punto cada uno.

"Años de inacción gubernamental han erosionado la democracia y permitido el crecimiento del crimen organizado transnacional, perjudicando directamente a la las personas, al socavar los derechos humanos, los servicios públicos y la seguridad", advierte en su resumen Transparencia Internacional.

Canadá (75), Uruguay (73) y Barbados (68) obtienen las puntuaciones más altas. Sin embargo, Transparencia Internacional señala que incluso Costa Rica y Uruguay, consideradas como “las democracias más fuertes” en Latinoamérica, están sufriendo la violencia alimentada por la corrupción y el crimen organizado.

Estados Unidos obtiene su puntuación más baja

La organización alerta en particular de la situación de Estados Unidos, que con 64, uno menos que el año anterior, alcanzó la puntuación más baja desde que se realiza este índice.

“Atacar las voces independientes y socavar la independencia judicial” son algunas de las medidas que generan preocupación de la ONG.

Advierte que la congelación temporal y el debilitamiento de la aplicación de la Ley estadounidense de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés) "son una señal de tolerancia hacia las prácticas empresariales corruptas".

Lamenta, a la vez, los recortes aplicados por la administración de Donald Trump a la ayuda estadounidense a la sociedad civil en el extranjero, lo que, subraya, ha debilitado los esfuerzos contra la corrupción a nivel global.

Desde 2015, el país norteamericano ha retrocedido 12 puntos.

