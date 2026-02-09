Más Información
Sheinbaum impulsa producción de vacunas ARN mensajero en México; firma convenio con empresas privadas
EU emprende de nuevo difusión de spots antimigrantes en internet; “cruzar la frontera estadounidense lleva a la muerte”, alerta
Trump lleva su política antimigrantes a la publicidad; estos han sido los spots de EU que impulsaron una nueva Ley de Telecom
Suman cinco mineros identificados tras desaparición en Sinaloa; FGR analiza otros cinco cuerpos hallados
Niveles peligrosos de ozono en CDMX y Edomex; CAMe advierte sobre mala calidad del aire y contingencias
Cuernavaca, Mor.- Alfonso Moreno Tacuba, subinspector y excoordinador operativo de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) con Cuauhtémoc Blanco (2018-2024), fue asesinado a balazos en el municipio de Jiutepec, contiguo a Cuernavaca.
Lo primero que trascendió fue el asesinato a balazos de un automovilista cuando circulaba sobre la avenida Tezontepec, en el fraccionamiento Las Fincas, uno los fraccionamientos habitacionales de mayor arraigo en ese municipio cubierto por la violencia en la unidad semanas. Ahí mataron recientemente a dos agentes ministeriales y a un elenco de la Policía de Tránsito.
Más tarde la víctima fue identificada como Alfonso Moreno Tacuba quien viajaba a bordo de un vehículo blanco cuando fue atacado con arma de fuego. Tras la agresión, perdió el control de la unidad y se impactó contra una propiedad.
Lee también “Ordenar la casa es transformar Morelos”; Margarita González defiende rumbo de su gobierno
Al lugar arribaron paramédicos, quienes confirmaron que el subinspector ya no contaba con signos vitales, debido a las heridas provocadas por los impactos de bala.
Los agresores lograron darse a la fuga a bordo de un vehículo Nissan Tsuru, con rumbo desconocido.
La zona fue acordonada por elementos de seguridad, mientras personal de la Fiscalía inició las investigaciones correspondientes para esclarecer el homicidio.
pjm
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]