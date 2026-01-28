Cuernavaca, Mor.- Los dos agentes ministeriales emboscados y asesinados hace unos días en el municipio de Jiutepec, daban seguimiento al desmantelamiento de un narcolaboratorio en el municipio de Yautepec, cuando fueron descubiertos y acribillados por integrantes de la célula criminal Los Linos, dijo el secretario de Seguridad, Miguel Ángel Urrutia Lozano.

En conferencia de prensa, el jefe policíaco informó que en un operativo con fuerzas castrenses detuvieron a Erick Marcial, “El Pompi” de 26 años, quien conforme con datos preliminares, estaría relacionado con el ataque armado contra los elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), perpetrado el 15 de enero en la colonia Campestre.

Precisó que una denuncia anónima refirió acciones violentas de hombres armados con detonaciones con armas de fuego en la colonia San Francisco Texcalpan, municipio de Jiutepec. Ahí fue detenido “El Pompi”.

Al momento de su detención se le aseguraron un arma corta, dos pastillas azules, bolsas con sustancias ilícitas, un vehículo Volkswagen Tiguan blanco con placas de Morelos, el cual estaría relacionado con otros delitos.

También le aseguraron un vehículo Mini Cooper verde y un vehículo Toyota Tacoma gris, con placas de Puebla, así como dos teléfonos celulares.

Primeras investigaciones arrojan que “El Pompi” buscaba ser el jefe de plaza de un conocido grupo criminal de este municipio, y suceder a un hombre conocido como “El Zorro”, otro generador de violencia en ese municipio de la zona metropolitana de Cuernavaca.

El jefe policial aprovechó para respaldar al nuevo secretario de Seguridad en Cuernavaca, Pablo Aguilera Casados, de quien dijo es un experto en inteligencia y en análisis, y con su experiencia detendrán a los líderes de las células delictivas que generan la violencia en la capital del estado.

