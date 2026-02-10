De 2015 y 2025, las personas desaparecidas y no localizadas registraron un incremento de 213%, al pasar de 4 mil 114 casos en 2015 a 12 mil 872 en 2025, señala el informe "Violencia en México, 2015-2025: análisis de los datos y propuestas para la paz", elaborado por México Evalúa.

Resalta que Sinaloa, Sonora y Baja California Sur son los estados con las tasas más altas de personas desaparecidas y no localizadas en 2025.

“Estos tres casos comparten patrones claros. En todos ellos, la desaparición se inserta en entornos de alta violencia criminal, con disputas territoriales persistentes y presencia sostenida de grupos armados. La coexistencia de tasas elevadas de homicidio y desaparición sugiere que la desaparición no opera como un fenómeno separado, sino como un mecanismo funcional para ocultar asesinatos y distorsionar los registros oficiales de violencia letal”, menciona.

Precisa que en esos tres estados se observan trayectorias largas de escalamiento, “esto puede indicar que una parte relevante de la violencia letal está siendo desplazada hacia la categoría de personas no localizadas, ya sea por control territorial del crimen organizado, por limitaciones forenses o por problemas de clasificación”.

Añade que el caso más anómalo es Baja California Sur, ya que su tasa muestra un incremento respecto a 2024 de 164%, es 124% mayor que en 2018 y 666% superior a la de 2015.

“Este orden de magnitud no es compatible con un deterioro social gradual, sino con un quiebre estructural reciente en un estado de baja población, coincidente con episodios de violencia criminal organizada y capacidades institucionales limitadas”, refiere.

Menciona que una persona desaparecida y no localizada —de acuerdo a la tipificación señalada en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares, así como en el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas— es aquella de la que se desconoce su paradero, se presuma o no la comisión de un delito.

La categoría, agrega, incluye tanto desapariciones forzadas como desapariciones cometidas por particulares, así como casos en los que no existe evidencia inmediata de un hecho criminal. Su clasificación no implica, por sí misma, que la persona haya sido víctima de homicidio, pero tampoco lo descarta.

Sostiene que la eliminación del cuerpo impide la acreditación legal del homicidio. Esto distorsiona los registros oficiales y reduce la capacidad del Estado para documentar la violencia letal.

“Así, la desaparición funciona como un mecanismo para ocultar asesinatos, sobre todo en contextos de violencia criminal. Las limitaciones forenses y de búsqueda refuerzan esta relación, ya que muchos casos permanecen clasificados como desaparición aun cuando el desenlace haya sido letal”, añade.

Sheinbaum afirma que en febrero presentará un informe con "los números reales" de desaparecidos

Por su parte la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, señaló, durante la mañanera de este martes 10 de febrero en Palacio Nacional que este mes presentará un informe para dar a concomer el número de personas desaparecidas.

La titular del Ejecutivo explicó que el gobierno Federal se encuentra trabajando en fortalecer la alerta de desapariciones y dijo que la Plataforma del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) “tiene muchos problemas”.

Detalló que en el informe que presentará contará con información, como "el primer momento de su desaparición”, contemplando datos como “cuántas de estas están vinculadas con la delincuencia organizada y cómo no tiene que ver los desaparecidos de antes, que eran desaparecidos políticos con el otro fenómeno vinculado con delincuencia organizada”.

Agregó que va a mostrar "los números reales" y lo que está haciendo el gobierno para apoyar a las familias.

Con información de Sharon Mercado y Salvador Corona

