Familiares de cuatro hombres originarios del Estado de México, reportados como desaparecidos desde el pasado 3 de febrero en el puerto de Mazatlán, Sinaloa, se han manifestado este lunes en diversos puntos del Centro Histórico de la Ciudad de México, para exigir a las autoridades federales su pronta localización con vida y el avance de las investigaciones.

De acuerdo con los primeros reportes, los cuatro hombres viajaron a ese destino turístico para celebrar el cumpleaños de Verónica Sabino.

Sin embargo, tras rentar un vehículo todoterreno tipo Razer, no se volvió a tener noticias de su paradero. Desde entonces, sus familiares han iniciado una búsqueda y han solicitado la intervención de distintas instancias de gobierno.

Durante la protesta, primero frente a Palacio Nacional por la mañana, los manifestantes portaron pancartas y gritaron consignas en demanda de atención a su caso.

Más tarde, se trasladaron al cruce de Eje Central y avenida Juárez, donde realizaron un bloqueo que se prolongó por aproximadamente una hora, generando afectaciones viales en la zona.

Verónica Sabino, madre de dos de los desaparecidos y suegra de otro, expresó el dolor y la incertidumbre que enfrenta la familia desde hace casi una semana.

“…mi yerno, Oscar es profesor de educación física, un yerno excelente, un buen muchacho como mi hijo; mi Goyito es de 18 años, él trabaja en una farmacia y mi hijo Javi es chofer igual que mi hijo Omar, Omar también son trabajadores del campo, son choferes”, relató.

Los familiares señalaron que los cuatro hombres son personas trabajadoras que viajaron con la intención de convivir y celebrar en familia, por lo que pidieron a las autoridades actuar con rapidez para dar con su paradero.

Indicaron que mantendrán las movilizaciones hasta obtener respuestas claras y avances en la búsqueda.

