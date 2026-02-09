La Cámara Minera de México (Camimex) pidió a las autoridades del país justicia, investigación y seguridad en el sector ante el hallazgo de los restos de dos mineros desaparecidos el mes pasado.

“Reafirmamos nuestro llamado urgente a que este caso no quede impune y que se actúe con toda la fuerza del Estado para garantizar seguridad, legalidad y respeto a la dignidad humana”, señaló la cúpula este lunes.

Los familiares y la Fiscalía de Zacatecas confirmaron este domingo que fueron identificados los restos de José Ángel Hernández Vélez e Ignacio Aurelio Salazar Flores, quienes formaban parte del grupo de 10 trabajadores de la empresa minera canadiense Vizsla Silver Corp, desaparecidos en el municipio de Concordia, Sinaloa, el pasado 23 de enero.

Los cuerpos fueron hallados en fosas clandestinas de la localidad de El Verde, donde podría haber más de 20 cuerpos, publicó EL UNIVERSAL este lunes.

Por eso, el sector minero nacional expresó su más profundo pésame a las familias y seres queridos de sus compañeros Ignacio Aurelio Salazar Flores, José Ángel Hernández Vélez y José Manuel Castañeda Hernández, hallados sin vida e identificados hasta al momento por las autoridades, colegas de la empresa Vizsla Silver Corp, quienes fueron privados de la libertad junto con otros mineros, el pasado 23 de enero, en el municipio de Concordia, Sinaloa.

Ante la gravedad de esta situación, el sector minero unido fijó una postura de estricta observancia sobre el actuar de las instituciones de procuración de justicia, señala el informe.

“Para nuestro sector resulta inaceptable, bajo cualquier criterio técnico o social, que la integridad de los trabajadores sea vulnerada.

Por ello, reafirmamos el derecho de sus familias y de la comunidad minera a obtener una resolución que trascienda a una simple estadística y se traduzca en justicia efectiva”, expuso la Camimex.

La Cámara también pidió que la prioridad absoluta siga siendo la localización con vida de los compañeros que aún están desaparecidos y que puedan regresar a casa, con sus familias, donde pertenecen.

“Seguiremos acompañando a las familias y colaborando con las autoridades hasta tener respuestas, justicia y garantías efectivas de seguridad para quienes trabajan dignamente en las regiones mineras del país”, apuntó la agrupación.

