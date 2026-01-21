El pleno de San Lázaro se vio afectado por goteras que se filtraron la tarde de este miércoles, en plena sesión de la Comisión Permanente.

Apenas esta semana, la Cámara de Diputados terminó de impermeabilizar la explanada del recinto legislativo, pues las lluvias también provocaron filtraciones hacia el estacionamiento, problema que se ha prolongado por años.

Las gotas cayeron directamente entre las curules de 108 y 110, que corresponden a los diputados Jorge Alberto Mier y Roberto Escobar, así como a la diputada Rosa Hernández, todos de Morena.

También cayó agua en las curules 148, 149 y 150, pertenecientes a las diputadas Aremy Velazco, Bertha Osorio, y Kenia Gisell Muñiz, las tres del partido guinda.

Lee también PT denuncia a Wblester Santiago ante el Comité de Ética; fue grabado agrediendo y destrozando una plaza en Metepec

Por lo anterior, servicios generales tuvo que poner cubetas, a fin de evitar que el agua descompusiera los aparatos electrónicos de las curules, como son los micrófonos y las pantallas para votar.

Tras el incidente, la Dirección de Servicios Generales de la Cámara de Diputados informó se trató de una “filtración menor” en la azotea del recinto, derivada de un empalme defectuoso en los trabajos recientes de impermeabilización.

“De manera inmediata, personal técnico ya se encuentra en la zona, realizando la revisión correspondiente, logrando identificar que el origen del problema se localiza en un empalme entre el lienzo de asfalto, el cual no quedó correctamente sellado”, indicó.

Asimismo, se informó que la empresa responsable de la impermeabilización fue notificada y llegó al recinto para realizar la reparación correspondiente, a fin de corregir el desperfecto y garantizar la correcta protección de la infraestructura.

Lee también INE aclara que no avaló reforma electoral de "Salvemos México"; solo verificó firmas de la iniciativa

“La Cámara de Diputados reitera que la situación se encuentra bajo control, no representa riesgo para el personal ni para las actividades legislativas, y refrenda su compromiso con el mantenimiento oportuno y adecuado de las instalaciones”, se concluyó a través de un comunicado.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

rmlgv