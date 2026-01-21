El coordinador del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, confirmó que interpuso una denuncia ante el Comité de Ética del recinto legislativo de San Lázaro, en contra del diputado federal del mismo partido, Wblester Santiago, quien en meses pasados fue grabado en video cuando agredía a trabajadores y destruía mobiliario en una plaza de Metepec presuntamente alcoholizado.

“Nosotros no aceptamos que ningún funcionario público, menos de la 4T, menos del PT, se comporte equivocada y erróneamente ante los ciudadanos”, declaró a pregunta expresa de EL UNIVERSAL.

Este miércoles, El Gran Diario de México dio a conocer la existencia de la queja interpuesta por el propio Sandoval Flores.

En pasado 2 de diciembre, Wblester Santiago, de 62 años, protagonizó un escándalo en el que causó agresiones y destrozos en una plaza comercial en Metepec, presuntamente en estado de ebriedad.

El hecho quedó grabado en video y fue difundido en redes sociales, donde se observa al legislador petista junto al entonces titular de la Junta de Caminos del estado de México, Ariel Juárez, quien tuvo que renunciar días después por los mismos sucesos.

Reginaldo Sandoval detalló que además de la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, también interpuso una denuncia ante la Comisión Nacional de Garantías del PT.

“Nosotros no solaparemos nada, nosotros somos 4T, somos de principios, y nosotros sí tenemos una práctica política diferente. Es algo que nosotros no aceptaremos ni solaparemos, y por eso pusimos la denuncia en la instancia que es la responsable de esta Cámara para que haga la investigación y determine, y también lo hicimos ante la instancia nacional del partido”, concluyó.

