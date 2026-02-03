Más Información

México y EU llegan a acuerdo de trasvase de agua; gestión se da conforme al Tratado de 1944

Sheinbaum confirma acuerdo con PT y PVEM, para impulsar reforma electoral; se enviará al Congreso este mes, anuncia

Detienen a implicado en ataque a diputados de MC en Culiacán; era el encargado de adquirir drones

Los otros beneficios para funcionarios: Becas, dote matrimonial y compensación por “vida cara”

Un nuevo rostro para nuestros 110 años

Hacienda anuncia un nuevo Consejo encabezado por Sheinbaum para infraestructura; contempla administrar 5.6 bdp hasta 2030

Culiacán, Sin.- En el caso del reporte de la privación ilegal de la libertad de, se han ejecutado cinco cateos, cuatro de ellos en la zona serrana y la cabecera municipal de Concordia y una en Mazatlán, donde se han encontrado diversas pertenencias que forman parte de las investigaciones abiertas.

La Fiscal General del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo, aclaró que familiares, de solo cinco de ellos han formalizado, dos en el estado de Zacatecas, dos en Sonora y una en el estado de Guerrero, las cuales han sido atraídas por la vice fiscalía General de Sinaloa, con sede en Mazatlán.

Hizo ver que sólo se cuenta con cinco fichas de búsqueda emitidas, cuatro de ellas, en la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en Sinaloa y otra, en el vecino, estado de Chihuahua, pero, en esta última, no se ha presentado la denuncia respectiva por su desaparición en el municipio de Concordia.

Comentó que se trabaja en forma coordinada con la Fiscalía General de la República y la militar, en este caso, ya que se tienen operativos conjuntos, con auxilio de helicópteros para localizar a los trabajadores de la mina Vizsla Silver Corp.

Dio a conocer que se ha solicitado a la empresa minera y a las familias de los trabajadores que se encuentran desaparecidos que presenten las denuncias respectivas para determinar con claridad el número real de personas que se presume fueron sustraídas.

Sánchez Kondo recordó que el pasado 24 de enero, a través de las líneas de emergencia, la representante legal de la mina Vizsla Silver Corp. denunció la desaparición de diez personas, por lo que se abrió una de oficio.

El domingo pasado, se dio a conocer que se intensificó la búsqueda de los diez trabajadores, con el despliegue de mil 190 elementos de las fuerzas federales y estatales, los cuales son apoyados por tres helicópteros artillados y dos aviones T6C-Texan.

El gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, a través de su cuenta de “X”, divulgó que por instrucciones presidenciales, a partir de este domingo se fortalecía el.

Dio a conocer que el despliegue suman mil 190 efectivos, 800 de ellos son elementos del Ejército, 270 de las Fuerzas Especiales, 100 de la Guardia Nacional, veinte elementos ministeriales, con respaldo de tres helicópteros artillados y dos aviones T6C- Texas.

