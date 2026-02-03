Culiacán, Sin.- En el caso del reporte de la privación ilegal de la libertad de diez trabajadores mineros, se han ejecutado cinco cateos, cuatro de ellos en la zona serrana y la cabecera municipal de Concordia y una en Mazatlán, donde se han encontrado diversas pertenencias que forman parte de las investigaciones abiertas.

La Fiscal General del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo, aclaró que familiares, de solo cinco de ellos han formalizado denuncias por su desaparición, dos en el estado de Zacatecas, dos en Sonora y una en el estado de Guerrero, las cuales han sido atraídas por la vice fiscalía General de Sinaloa, con sede en Mazatlán.

Hizo ver que sólo se cuenta con cinco fichas de búsqueda emitidas, cuatro de ellas, en la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en Sinaloa y otra, en el vecino, estado de Chihuahua, pero, en esta última, no se ha presentado la denuncia respectiva por su desaparición en el municipio de Concordia.

Lee también Familiares del cadete Miguel Darío Becerra realizan bloqueo en Altamira, Tamaulipas; joven desapareció desde octubre de 2025

Comentó que se trabaja en forma coordinada con la Fiscalía General de la República y la militar, en este caso, ya que se tienen operativos conjuntos, con auxilio de helicópteros para localizar a los trabajadores de la mina Vizsla Silver Corp.

Dio a conocer que se ha solicitado a la empresa minera y a las familias de los trabajadores que se encuentran desaparecidos que presenten las denuncias respectivas para determinar con claridad el número real de personas que se presume fueron sustraídas.

Sánchez Kondo recordó que el pasado 24 de enero, a través de las líneas de emergencia, la representante legal de la mina Vizsla Silver Corp. denunció la desaparición de diez personas, por lo que se abrió una carpeta de investigación de oficio.

Lee también Tras captura de "El Radio 13", gobernador de Sinaloa confía que en breve caigan todos los atacantes de los diputados de MC en Culiacán

El domingo pasado, se dio a conocer que se intensificó la búsqueda de los diez trabajadores, con el despliegue de mil 190 elementos de las fuerzas federales y estatales, los cuales son apoyados por tres helicópteros artillados y dos aviones T6C-Texan.

El gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, a través de su cuenta de “X”, divulgó que por instrucciones presidenciales, a partir de este domingo se fortalecía el operativo de búsqueda.

Dio a conocer que el despliegue suman mil 190 efectivos, 800 de ellos son elementos del Ejército, 270 de las Fuerzas Especiales, 100 de la Guardia Nacional, veinte elementos ministeriales, con respaldo de tres helicópteros artillados y dos aviones T6C- Texas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr