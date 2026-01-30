Hermosillo.— Desde el pasado 23 de enero el tiempo se detuvo para las familias de 10 trabajadores del proyecto minero Vizsla, quienes fueron privados de la libertad en el municipio de Concordia, Sinaloa.

Lo que debía ser una jornada laboral ordinaria en la mina, se transformó en una pesadilla cuando un grupo armado se los llevó. Siete de ellos son originarios de Hermosillo, donde sus familias están entre la desesperanza y la espera.

Antonio Esparza Yáñez, un hombre de 67 años, es hoy el rostro de esta angustia. Su ficha de búsqueda —compartida por el colectivo Madres Buscadoras de Sonora— no es sólo un papel con datos técnicos: es el ruego de una familia que se niega a aceptar el vacío.

“Estas personas no son solamente cifras en un expediente: son padres, hijos y hermanos”, se lee en el mensaje de una de las esposas.

Los reclaman

Vanesa Figueroa, familiar de José Antonio Jiménez, lanzó un llamado que resuena en el corazón de la sociedad: “Ayúdenos a compartir (...) queremos a nuestra familia de vuelta en casa”.

En otro mensaje en redes sociales se lee: “Hola buenas tardes, soy familiar directo de una de las personas privadas de la libertad en Concordia, Sinaloa. El 23 de enero se registró la privación de libertad de trabajadores vinculados al proyecto minero en la región. Desde entonces no hemos tenido noticias directas de su paradero. La desaparición ya está reconocida oficialmente y existe una carpeta de investigación abierta”.

Continúa: “La empresa responsable confirmó que 10 personas fueron afectadas. Exigimos a las autoridades federales y estatales que intensifiquen la búsqueda y nos den información transparente. Estas personas no son sólo cifras en un expediente: son padres, hijos, hermanos”.

Mientras la carpeta de investigación sigue abierta en los escritorios gubernamentales, en las calles el pacto es distinto: es un pacto de fe.

El colectivo y las familias han dejado claro que no dejarán de buscar a los hombres. Las familias han puesto a disposición el número de teléfono de las Madres Buscadoras de Sonora 662 341 56 16 para cualquier información, apelando a la humanidad de quien pueda saber algo.

Responde Sinaloa

Este jueves, seis días después de la desaparición, la Fiscalía General de Sinaloa finalmente se pronunció sobre el caso de los mineros.

Informó que el 24 de enero la apoderada legal de la empresa minera Vizsla Silver Corp. denunció la desaparición de 10 trabajadores, y se abrió una carpeta de investigación por el delito de desaparición cometida por particulares.

Indicó que en coordinación con autoridades estatales y federales, además de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas se implementó una búsqueda, y que el día 27 se practicó una diligencia”.

Por su parte, la Fiscalía de Sonora anunció su disposición para coadyuvar con su similar de Sinaloa en las labores de búsqueda.

El fiscal de Sonora, Gustavo Rómulo Salas, informó que se recibió una denuncia por la desaparición de uno de los trabajadores, presentada por sus familiares, y el caso fue canalizado a la Fiscalía de Sinaloa.

Las identidades de algunos de los trabajadores desaparecidos que se han dado a conocer son: ingeniero Antonio Esparza Yáñez, gerente de relaciones comunitarias; ingeniero José Antonio Jiménez Nevarez, coordinador operativo de seguridad; ingeniero Antonio de la O, supervisor de Medio Ambiente; José Manuel Castañeda Hernández, originario de Guerrero; Saúl Alberto Ochoa Pérez, originario de Chihuahua; así como Ignacio Salazar, Ignacio Castañeda y Pablo Osorio Sánchez.