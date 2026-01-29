La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que este jueves mil 600 efectivos, entre estos, 90 integrantes del Cuerpo de Fuerzas Especiales iniciaron su despliegue vía aérea de diferentes puntos de la República en cuatro aeronaves de transporte pesado de la Fuerza Aérea Mexicana hacia los municipios de Culiacán y Mazatlán, Sinaloa.

Esto con el fin de reforzar el despliegue operativo que mantiene la III Región Militar y 9/a. Zona Militar en esa entidad federativa para contribuir en las acciones que realizan el Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, para inhibir las actividades ilícitas de grupos delictivos con presencia en esa región.

La dependencia detalló que la misión del personal es actuar en coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno en la entidad, realizando tareas de disuasión, prevención y patrullajes que generen un ambiente de tranquilidad, apegándose a lo establecido en la Ley Nacional sobre del uso de la Fuerza y respetando los Derechos Humanos, en beneficio de la población.

Defensa refuerza seguridad en Sinaloa con mil 600 elementos (29/01/2026). Foto: Especial

El pasado 23 de diciembre del 2025 un contingente de 150 elementos de paracaidista fusileros, los cuales se van a incorporar a los operativos de vigilancia, arribaron a la capital del estado. Este es el segundo grupo de fuerzas especiales que refuerza la presencia militar, ya que días antes, llegaron 180 elementos.

Las autoridades militares dieron a conocer que con el objetivo de contribuir al mantenimiento del orden y la seguridad de la ciudadanía, se incrementó los efectivos de los diez batallones, los cuales suman dos mil 500 efectivos.

El pasado sábado 20 de diciembre, llegó vía aérea a la Base Aérea Militar Diez, un total de 180 integrantes del cuerpo de las Fuerzas Especiales, como parte del fortalecimiento de la presencia militar en el estado para inhibir los delitos y brindar seguridad a la población.

