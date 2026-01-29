Culiacán. - En las investigaciones abiertas por la desaparición de 10 trabajadores de la mina Vizsla Silver Corp, en la sierra del municipio de Concordia, se realiza un operativo de búsqueda con apoyo de las fuerzas federales, en el que hace dos días se practicó una diligencia.

La Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer que el pasado 24 de enero a través de la línea de emergencia, la apoderada legal de la empresa minera, ubicada en el municipio de Concordia, denunció los hechos, por lo que se activaron los protocolos y acciones institucionales correspondientes.

Según informe del órgano autónomo de investigación, se abrió una carpeta de investigación por la desaparición de 10 personas y quedó integrada por el delito de Desaparición Cometida por Particulares.

La FGE en coordinación institucional con autoridades estatales, federales y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas implementó un operativo de búsqueda y realiza diversas diligencias de investigaciòn encaminadas a la localización de personas.

A través de las redes sociales, sus familiares divulgaron que el pasado día 23 de enero, presuntamente personas armadas privaron de su libertad a diez trabajadores, entre ellos a dos miembros de seguridad identificados como Javier Vargas y Javier Valdez, cuando se encontraban en un campamento descansando, cerca de la mina canadiense.

Uno de los empleados privados de su libertad es Saul Alberto Ochoa Pérez, de 40 años y originario del estado de Chihuahua, por lo que el gobierno de dicha entidad emitió una ficha de búsqueda con sus características.

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas emitió fichas de localización de varios de los trabajadores desaparecidos, entre ellos de Pablo Osorio Sànchez, de 26 años, Jose Antonio Jiménez Nevarez, de 34 años, entre otros.

