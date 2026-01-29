Más Información
En las últimas horas se han conocido las identidades de algunos de los trabajadores del proyecto minero Vizsla que desaparecieron el pasado 23 de enero en el municipio de Concordia, Sinaloa.
De acuerdo con las fichas de búsqueda que familiares han dado a conocer, se trata de Antonio Esparza Yañez, el gerente de relaciones comunitarias; José Manuel Castañeda Hernández, originario de Guerrero; Saul Alberto Ochoa Pérez, originario de Chihuahua; José Antonio Jiménez Nevarez, coordinador operativo de seguridad, y Pablo Osorio Sánchez.
Cada ficha compartida en redes sociales es un hilo de luz en medio de la oscuridad.
Vanesa Figueroa, familiar de José Antonio Jiménez, lanzó un llamado que resuena en el corazón de la sociedad: “Ayúdenos a compartir... queremos a nuestra familia de vuelta en casa”.
Además, en redes sociales, las familias también piden que se les ayude a buscar a Antonio de la O, Ignacio Salazar e Ignacio Castañeda
Este jueves, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa emitió un comunicado en el que informó que el pasado 24 de enero, a través de la línea de emergencia, la apoderada legal de la empresa minera, ubicada en el municipio de Concordia, denunció la desaparición de los trabajadores.
“Se informa que se abrió una carpeta de investigación por la desaparición de 10 personas, y quedó integrada por el delito de Desaparición Cometida por Particulares”, se lee en el comunicado.
Indicó que la fiscalía se ha coordinado con autoridades estatales, federales y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas para la implementación de operativos de búsqueda y diversas diligencias encaminadas a la localización de personas.
“Como parte de estas acciones, el 27 de enero del presente año se llevó a cabo una diligencia de cateo”, agregó la fiscalía sin dar más detalles.
aov/cr
