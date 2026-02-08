Zacatecas.- Esta mañana se confirmó, por parte de familiares y de la Fiscalía de Zacatecas, que uno de los cuerpos encontrados en las fosas de Concordia, Sinaloa, corresponde al ingeniero zacatecano José Ángel Hernández Vélez, originario del municipio de Cañitas de Felipe Pescador.

El fiscal Cristian Camacho confirmó que la familia informó que José Ángel ya fue identificado, debido a que el caso lo atrajo directamente la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), perteneciente a la Fiscalía General de la República, por tanto, es la instancia que tiene comunicación directa con las familias de las víctimas.

Es necesario mencionar que esto deriva del hallazgo de fosas clandestinas cerca de un rancho en la comunidad de El Verde, en el municipio de Concordia el pasado 6 de febrero, pero hasta el momento no se ha especificado el número de cuerpos que han sido localizados en ese lugar y las autoridades refirieron que las familias de las víctimas fueron notificadas.

Cabe mencionar que en total fueron diez trabajadores mineros privados de la libertad el pasado 23 de enero, entre ellos figuran dos ingenieros de Zacatecas: José Ángel Hernández, originario del municipio Cañitas de Felipe Pescador, así como Ignacio Aurelio Salazar Flores, de Sombrerete.

José Ángel Hernández Velez. Foto: Especial

En entrevista, el fiscal zacatecano mencionó que el caso lo lleva directamente la FEMDO, pero se ha colaborado con las autoridades tanto de Sinaloa como federales, ya que se enviaron los dictámenes de referencia que corresponden al ADN de familiares para el cotejo, además de que se ha brindado acompañamiento integral a las familias de las víctimas.

Mencionó que su personal también fue enviado a la Ciudad de México para dar seguimiento y brindar colaboración requerida para el proceso de identificación y entrega del cuerpo.

