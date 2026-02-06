La Fiscalía General de la República (FGR) informó la localización de un cuerpo con características similares a uno de los diez mineros reportados como desaparecidos en el municipio de Concordia, Sinaloa.

Reportó este viernes que ya se realizan los trabajos respectivos para confirmar su identidad.

Mediante una tarjeta informativa, la dependencia afirmó que en los operativos de búsqueda realizados por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN), se han encontrado cuerpos y restos humanos.

"Todo lo anterior, después de la realización de cateos, así como labores de campo, efectuadas en el municipio de Concordia, Sinaloa, donde continúa el procesamiento del lugar y la búsqueda de indicios, así como de cualquier elemento que lleve al esclarecimiento de los hechos.".

Destacó que luego del trabajo realizado por personal de las instituciones mencionadas, como parte de la carpeta de investigación iniciada por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), también se llevó a cabo la detención de cuatro personas, con el apoyo de la Policía Estatal, además de que se obtuvieron datos relevantes en coordinación con áreas de inteligencia de la Defensa.

Agregó que los cuatro detenidos quedaron a disposición de la autoridad correspondiente, mientras que personal pericial trabaja en el procesamiento de los indicios encontrados.

