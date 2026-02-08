Oaxaca.— Un mural del artista japonés Shinzaburo Takeda sobre la pared de fondo del teatro al aire libre muestra signos de deterioro: las lluvias intensas, la humedad y la exposición al ambiente han provocado que en algunas partes la pintura empiece a caerse.

Al pie del mural, el artista pintó animales característicos de la región y de la comunidad. Esta obra es parte de la Casa de la Cultura de San Francisco Ixhuatán, llamada Andrés Henestrosa, en honor al escritor originario de esta comunidad zapoteca de Oaxaca ubicada a orillas del río Ostuta.

Esta casa, que pertenecía a la familia de Andrés Henestrosa, fue destinada desde 1999 como un sitio para promover la cultura zapoteca y las artes como: la plástica, la literatura y los textiles, entre otras manifestaciones.

La construcción, con una arquitectura tradicional, era propiedad de los padres de Victoria Zárate López, quien era cuñada del escritor oaxaqueño. Anteriormente se rentaba para la realización de actividades culturales o físicas, hasta que en 1999 la entonces presidenta municipal de San Francisco Ixhuatán, María Luisa Matus, convenció a la familia que vendieran la casa al ayuntamiento; finalmente accedieron bajo la condición de que se usara como un centro cultural. Desde ese momento, es propiedad del municipio.

Como Casa de la Cultura fue inaugurada en 2001 por el mismo Andrés Henestrosa, quien falleció siete años después, el 10 de enero de 2008 en la Ciudad de México.

“Era de ladrillo tradicional, de las casas antiguas de Ixhuatán, pero tuvo una modificación cuando fue adquirida por el municipio; se le pusieron otros elementos como la parte de enfrente que es un corredor cubierto con un tapanco y que sirve principalmente para poder tener algunas cosas que se utilizan dentro de la casa de la cultura”, menciona Alero Ruiz, director de este espacio cultural.

Con los sismos de septiembre de 2017, al igual que cientos de viviendas tradicionales en la región del Istmo de Tehuantepec, la casa sufrió serias afectaciones: se cayó el techo y algunas paredes, por lo que tuvo que ser reconstruida; pero conserva sus elementos tradicionales.

Representante cultural

Los hombres que dispersó la danza es uno de los libros más emblemáticos escritos por Andrés Henestrosa. Este libro reúne fábulas y leyendas de la cultura zapoteca del Istmo de Tehuantepec. Entre sus obras también destacan Retrato de mi madre y Los caminos de Juárez, además de ensayos como Los hispanismos en el idioma zapoteco.

Henestrosa nació el 30 de noviembre de 1906 en San Francisco Ixhuatán, se preparó en la Escuela Normal para Maestros, en la Escuela Nacional Preparatoria y en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, donde estudió Derecho, pero no logró graduarse, también cursó la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La Casa de la Cultura de San Francisco Ixhuatán lleva el nombre Andrés Henestrosa, y fue inaugurada en el año 2001 por el mismo escritor, quien falleció en 2008. Foto: Juan Carlos Zavala / EL UNIVERSAL

En política fue partidario del filósofo mexicano José Vasconcelos, también oaxaqueño, a quien acompañó en su candidatura por la Presidencia de México. El escritor ixhuateco fue diputado federal y senador de la República, maestro de Lengua y Literatura en la UNAM, jefe del Departamento de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes y periodista por más de 50 años en medios como EL UNIVERSAL.

Para Ixhuatán —afirma Alero Ruiz— es el máximo representante cultural y político.

Centro cultural para la población

La Casa de la Cultura Andrés Henestrosa, explica Alero Ruiz, nace con la petición de que se convirtiera en un centro cultural en el que se atienda a toda la población desde adultos mayores, adultos, jóvenes y niños.

Entre sus objetivos están revitalizar la lengua zapoteca y el uso de la indumentaria tradicional, así como canciones y danzas tradicionales.

“Lo digo de esta manera porque tenemos talleres de escritura y lectura en los cuales se llevan estas prácticas de la lectura de sus textos, de sus poemas. Se llevan a cabo talleres para señoras o gente adulta para que aprendan parte de la elaboración de la indumentaria, como el tejido, también el peinado”, dice Alero Ruiz.

En este sitio, además, se resguardan piezas arqueológicas de la cultura zapoteca que se han encontrado en las inmediaciones de San Francisco Ixhuatán, las cuales son piezas de cerámica. Entre ellas destaca una escultura que se encuentra en el jardín frontal de la casa, llamada La niña abuela, la cual es una representación de la fertilidad del maíz para los antiguos zapotecas, y que fue encontrada dentro de la población.

Ixhuatán —explica— fue un asentamiento zapoteca y una población de paso que conectaba con el territorio Ikoots. Desde entonces la historia de esta comunidad está asociada con la pesca por su cercanía con el mar y con el comercio.

“Tenemos la fortuna de contar a unos pasos, a unos 200 metros de la casa de la cultura, el río Ostuta, que es uno de los elementos que caracteriza a nuestra población (...) Antes de que hubiera el agua de los garrafones, el agua en botella y todo eso, o incluso antes de que hubiera un sistema de agua potable, era el lugar donde nuestros abuelos iban a recoger o a traer el agua en ollas de barro”.

El director de la Casa de la Cultura, Alero Ruiz, es un profesor de 43 años que dejó las aulas por el arte. Estudió la licenciatura en Educación Primaria en la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, en Ayotzinapa, Guerrero.

Alero Ruiz, un profesor de 43 años, es el director de la Casa de la Cultura. Foto: Juan Carlos Zavala / EL UNIVERSAL

