Unaque data del año 600 de nuestra era es el hallazgo arqueológico “más relevante de la última década”, dijo la presidenta en la conferencia matutina del 23 de enero.

Desde la Base Aeronaval de Veracruz, Sheinbaum Pardo la calificó como "una belleza" al hallazgo e indicó que este descubrimiento se debió a una denuncia anónima por saqueo, realizada en 2025.

El descubrimiento realizado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia ocurrió en los Valles Centrales de Oaxaca. La tumba tiene elementos escultóricos y pintura mural que, según expertos, aporta información sobre la organización social, los rituales funerarios y la cosmovisión de esa civilización:

“Un búho decora la entrada de la antecámara; su pico cubre el rostro estucado y pintado de un señor zapoteca, posible retrato del antepasado al que estuvo dedicada la tumba. El umbral está flanqueado por un dintel, en cuya parte superior se observa un friso compuesto por lápidas de piedra, grabadas con nombres calendáricos; mientras que las figuras de un hombre y de una mujer ataviados con tocados y artefactos en ambas manos, quizás los guardianes del lugar, aparecen labradas en las jambas. En las paredes de la cámara funeraria se hallan in situ secciones de una extraordinaria pintura mural, en colores ocre, blanco, verde, rojo y azul: una procesión de personajes que cargan bolsas de copal y caminan en dirección a la entrada”, describe el INAH.

Un equipo interdisciplinario realiza labores de conservación, protección e investigación, en especial del mural, que es delicado.

