Más Información
Cae "La Valeria", colombiana presuntamente ligada a "La Chokiza" en Ecatepec; fue detenida en flagrancia por extorsión
Embajada de EU en México advierte por cruces ilegales; hay "drones avanzados" patrullando la frontera sur, señala
Ryan James Wedding ¿entrega o captura?; estas son las versiones sobre la detención del capo en México
Hombre asesinado por ICE en Minneapolis tenía permiso para portar armas, afirma la policía; era residente de la ciudad
VIDEO: Agentes federales matan a otra persona en medio de redadas en Minneapolis; "sospechoso estaba armado", dice DHS
Una tumba zapoteca que data del año 600 de nuestra era es el hallazgo arqueológico “más relevante de la última década”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia matutina del 23 de enero.
Desde la Base Aeronaval de Veracruz, Sheinbaum Pardo la calificó como "una belleza" al hallazgo e indicó que este descubrimiento se debió a una denuncia anónima por saqueo, realizada en 2025.
El descubrimiento realizado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) ocurrió en los Valles Centrales de Oaxaca. La tumba tiene elementos escultóricos y pintura mural que, según expertos, aporta información sobre la organización social, los rituales funerarios y la cosmovisión de esa civilización:
Lee también: Incendio en catedral de Puebla fue por “actos vandálicos”: Arquidiócesis
“Un búho decora la entrada de la antecámara; su pico cubre el rostro estucado y pintado de un señor zapoteca, posible retrato del antepasado al que estuvo dedicada la tumba. El umbral está flanqueado por un dintel, en cuya parte superior se observa un friso compuesto por lápidas de piedra, grabadas con nombres calendáricos; mientras que las figuras de un hombre y de una mujer ataviados con tocados y artefactos en ambas manos, quizás los guardianes del lugar, aparecen labradas en las jambas. En las paredes de la cámara funeraria se hallan in situ secciones de una extraordinaria pintura mural, en colores ocre, blanco, verde, rojo y azul: una procesión de personajes que cargan bolsas de copal y caminan en dirección a la entrada”, describe el INAH.
Un equipo interdisciplinario realiza labores de conservación, protección e investigación, en especial del mural, que es delicado.
Lee también: El "Hallazgo de la Década": Sheinbaum revela la Tumba 10 de Huitzo; joya inédita del mundo zapoteco
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]