Juchitán, Oax. – El asesor de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZNI), Carlos Beas Torres, cuestionó el resultado del peritaje que emitió la Fiscalía General de la República (FGR), sobre el descarrilamiento del tren interoceánico.

La titular de la FGR, Ernestina Godoy Ramos, dio a conocer ayer que el descarrilamiento del tren ocurrió por el exceso de velocidad en la zona de curvas del tramo de la estación de Ciudad Ixtepec a la de Chivela.

Desde hace dos semanas, recordó Beas Torres, advertimos que el peritaje iba a señalar responsabilidades de los tripulantes. La FGR centró sus acusaciones en “el eslabón más débil”, sin considerar otros elementos como el trazo de las vías y la premura para inaugurar la obra.

El dirigente y asesor de la UCIZONI, machacó en que el trazo de las vías es el mismo que se construyó desde la época del ex presidente de México, Porfirio Díaz y añadió que recientemente, un tren carguero descarriló en la misma zona.

Otros factores que debieron considerarse en el análisis de las causas del descarrilamiento, son el uso de materiales de mala calidad que se denunció en su momento, los trabajos apresurados y la inaplicación de los cortes de curvas y elevaciones.

Un día después de la detención del maquinista principal, Felipe de Jesús Díaz Gómez, Beas Torres sostuvo conversaciones con ferrocarrileros jubilados y en activo y reveló que le compartieron sus experiencias de que en zonas de curvas de la ruta transístmica, es necesario reducir la velocidad.

Creo que, como han dicho los ferrocarrileros, antes de llegar a esas conclusiones, la FGR debió apoyarse en las opiniones de un equipo de especialistas y expertos para valorar todos los factores que pudiesen incidir en el descarrilamiento.

