Cuernavaca, Mor.- La extinción del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) quedó formalizada con la publicación del decreto 1105 en el periódico oficial “Tierra y Libertad”, lo que marca el fin de un modelo que operó durante años como órgano autónomo en acceso a la información y protección de datos personales.

Con antelación, el comisionado presidente del IMIPE, Hertino Avilés, afirmó que con relación a los derechos de Acceso a la información y protección de datos personales, será la nueva Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno la encargada de los modelos de transparencia.

El coordinador de la bancada de Morena en el Congreso de Morelos, Rafael Reyes, dijo que en los próximos días aprobarán la creación de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno y desaparecerá la Contraloría del Estado; la nueva secretaría asumirá todas las funciones del IMIPE.

El gobierno estatal informó que el cierre del IMIPE constituye un punto de inflexión en la política estatal de transparencia, al pasar de un esquema con estructuras intermedias a un modelo de responsabilidad directa del Estado, con mayor control, seguimiento y capacidad de corrección institucional.

“Con la extinción del IMIPE, sus atribuciones se integran al Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, con el propósito de convertir la transparencia en una obligación transversal vinculada al control interno, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción”.

Por su parte el líder parlamentario de Morena, Rafael Reyes, consideró que frente a la creación de una nueva secretaría con distintas y nuevas atribuciones, el pleno deberá necesariamente ratificar a la actual titular, entendiendo que la gobernadora Margarita González Saravia la estaría nombrando encargada de despacho hasta en tanto los diputados puedan analizar, discutir, debatir y por aprobar el nombramiento de la nueva titular.

Reyes afirmó que seguramente la próxima semana gestionarán el tema ante la Junta de Coordinación Política y una vez que tengan toda la información, y previo encuentro con la Consejera Jurídica del Gobierno estatal, estarán en posibilidades de llevar el tema al Pleno legislativo.

