En ocho escuelas de Jalisco se han detectado casos confirmados de sarampión, por lo que algunos grupos han suspendido las clases presenciales hasta nuevo aviso, informó el secretario de Educación en el estado, Juan Carlos Flores.

El funcionario indicó que, además, otras cuatro escuelas están bajo monitoreo al detectarse casos sospechosos de la enfermedad.

Las escuelas afectadas se encuentran en los municipios de Zapopan, Tonalá, Tlaquepaque y Tepatitlán; en siete de las ocho donde hubo casos confirmados fue necesario cerrar un grupo en cada una, mientras que en otra se suspendieron las clases presenciales en tres grupos.

Lee también: Queman bar en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; horas antes, gobernador anunció iniciativa para que policías tengan mejor armamento

Flores indicó que en estas escuelas se reportó el contagio de 23 estudiantes, por lo que la Secretaría de Salud implementó cercos sanitarios que consisten en revisar y promover casa por casa la vacunación contra el sarampión en 25 manzanas a la redonda de las escuelas y los domicilios de los alumnos que han enfermado.

Recordó que a finales del periodo escolar de 2025 fue necesario suspender clases presenciales en grupos de 11 escuelas, por lo que llamó a los padres de familia a no enviar a sus hijos a la escuela si presentan algún síntoma de la enfermedad.

Insistió en que esta medida puede ayudar a contener el brote y evitar que se deban suspender clases de manera general en alguna institución educativa.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr