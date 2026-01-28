Michoacán.- Personal de la Fiscalía de Michoacán, cumplimentó este miércoles, una orden de aprehensión -en reclusión- a César Alejandro Sepúlveda Arellano, El Botox, por su presunta responsabilidad en el asesinato del presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, Bernardo Bravo Manríquez.

El mandato judicial fue cumplimentado por la FGE, en contra de El Bótox, por el delito de homicidio calificado, cometido en agravio del líder limonero, perpetrado el 19 de octubre de 2025.

La Fiscalía, informó, que derivado de los actos de investigación, obtuvo de un Juez de Control la orden de aprehensión, la cual fue ejecutada en reclusión.

Lo anterior, toda vez que el imputado se encuentra actualmente en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 1 de El Altiplano, en el Estado de México.

Las indagatorias permitieron a la FGE establecer la posible participación de César Arellano, en el homicidio de Bernardo Bravo.

Ese hecho criminal, forma parte de una serie de conductas delictivas que impactaron directamente a productores de la región de Tierra Caliente, por lo que la FGE integró una Carpeta de Investigación con datos de prueba suficientes.

Ahora, El Botox, también enfrentará su proceso penal por esta imputación que se suma a los delitos del orden federal, que pesan también en su contra.

A decir del fiscal michoacano, es la primera de siete órdenes de aprehensión, que se le harán efectivas a este líder del grupo criminal Los Blancos de Troya, por distintos delitos del fuero común.

El Bótox, fue detenido el pasado 22 de enero, durante un operativo interinstitucional realizado en el municipio de Buenavista.

En el despliegue, participaron autoridades de los tres órdenes de gobierno, como parte de las acciones coordinadas para el combate a delitos de alto impacto en Michoacán.

