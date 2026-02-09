La Red de Faros y Centros Culturales de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México anunció la Rodada por la Amistad en bicicleta, con motivo de celebrar el Día del Amor y la Amistad.

“Este 14 de febrero, olvídate de los planes tradicionales y lánzate a la Rodada por la Amistad. Recorre la ciudad con otros amantes de la bici en una ruta increíble desde la Fábrica de Artes y Oficios FARO Indios Verdes al Bosque de Aragón”, mencionaron en sus redes sociales.

Lee también 14 planes para festejar el 14 de febrero en CDMX

Cartel rodada por la amistad, Ciudad de México. Febrero 2026. Foto: ESpecial

A través de sus redes sociales, la Red detalló que el evento se realizará el próximo sábado 14 de febrero, de 10:00 a 15:00 horas.

El punto de partida será el FARO Indios Verdes, y la ruta llegará hasta el Bosque de Aragón, con entrada libre para todas las personas que deseen participar.

Se señaló que el uso de casco es indispensable y recomendaron llevar bloqueador solar, cámara de refacción o parches para protegerse del sol.

Además, la Red informó que durante la rodada se ofrecerán pláticas sobre el amor por las bicicletas y tips de mecánica básica para arreglarlas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

jc/LL