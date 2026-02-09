Más Información

La Red de Faros y Centros Culturales de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México anunció la Rodada por la Amistad en bicicleta, con motivo de celebrar el Día del Amor y la Amistad.

“Este , olvídate de los planes tradicionales y lánzate a la Rodada por la Amistad. Recorre la ciudad con otros amantes de la bici en una ruta increíble desde la Fábrica de Artes y Oficios FARO Indios Verdes al Bosque de Aragón”, mencionaron en sus redes sociales.

Cartel rodada por la amistad, Ciudad de México. Febrero 2026. Foto: ESpecial
A través de sus redes sociales, la Red detalló que el evento se realizará el próximo sábado , de 10:00 a 15:00 horas.

El punto de partida será el FARO , y la ruta llegará hasta el Bosque de Aragón, con entrada libre para todas las personas que deseen participar.

Se señaló que el uso de casco es indispensable y recomendaron llevar bloqueador solar, cámara de refacción o parches para protegerse del sol.

Además, la Red informó que durante la rodada se ofrecerán pláticas sobre el amor por las bicicletas y tips de mecánica básica para arreglarlas.

