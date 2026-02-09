La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (CanacoCDMX) estimó que las celebraciones del Día de San Valentín en la capital generarán una derrama económica de 6 mil 358 millones de pesos.

Indicó que esto representa un incremento del 2.5% respecto a la derrama económica registrada en 2025, "consolidando al 14 de febrero como la fecha comercial más relevante del primer trimestre para el sector comercio y servicios de la Ciudad de México".

En un comunicado, esta Cámara estimó que cada capitalino gastará entre 950 y mil 800 pesos en obsequios y experiencias.

Detalló que los giros con mayor dinamismo serán los restaurantes, cines, teatros, ropa y calzado, perfumería, joyería y accesorios.

Mencionó que otro de los sectores más beneficiados será el hotelero, el cual presentará una ocupación de 85%.

El presidente de la CanacoCDMX, Vicente Gutiérrez, destacó que "la madurez del mercado digital y la diversificación de la oferta en 2026 han permitido que los comercios locales se adapten mejor a las necesidades de los jóvenes consumidores, quienes este año priorizan eventos para redes sociales y cenas temáticas".

Recomendó a los ciudadanos acudir a establecimientos formales y verificar sus derechos ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

