Para este 14 de febrero, Xochimilco prepara una celebración distinta de San Valentín con la experiencia La Noche de los Anhelos.

Se trata de un recorrido nocturno en trajinera para ir en pareja y disfrutar de una velada entre la naturaleza.

La música en vivo acompañará este paseo romántico por los canales de Xochimilco. Foto: Unsplash

¿Qué incluye la experiencia La Noche de los Anhelos?

La Noche de los Anhelos es una experiencia romántica que comienza en el Embarcadero Salitre, uno de los más tradicionales de Xochimilco. A las 17:30 horas del 14 de febrero, el mero Día de San Valentín, las trajineras parten hacen un recorrido especial: los canales se llenan de luces y se percibe un ambiente bohemio.

Durante el trayecto, las parejas participan en un ritual: escriben sus deseos y los colocan dentro de una lámpara flotante que se deja sobre el agua, con música en vivo de fondo.

A bordo de la trajinera, los enamorados comparten una tabla de carnes frías.

En la Noche de los Anhelos, las parejas realizan un ritual de deseos. Foto: Freepik

¿Cuánto cuesta ir a La Noche de los Anhelos?

El precio de entrada a La Noche de los Anhelos es de $500 pesos por persona. Los boletos se pueden comprar directamente en el sitio Event Streak. El evento es de cupo limitado.

Se recomienda que los asistentes lleguen con 15 minutos de anticipación al embarcadero (1a. Cda. de Embarcadero, San Cristóbal, Xochimilco, CDMX).

Para llegar en transporte público tomar la Línea 2 (azul) del Metro a Tasqueña. Al llegar, transbordar el Tren Ligero rumbo a Xochimilco hasta la terminal.

Desde ahí, camina o toma un taxi local hacia el Embarcadero Salitre.

Para llegar en auto: tomar Calzada de Tlalpan o Periférico. Sigue hacia San Lorenzo la Cebada y posteriormente al centro de Xochimilco, donde se ubican los embarcaderos.

Las trajineras iluminadas crearán una atmósfera mágica en la Noche de los Anhelos. Foto: Unsplash

La Noche de los Anhelos es una manera diferente de vivir San Valentín en la CDMX. Sin duda, será un recuerdo especial si vas con tu novia, novio o crush.

