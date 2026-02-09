Más Información

5 planes para hacer con tu pareja este Día de San Valentín; regala estas experiencias

5 planes para hacer con tu pareja este Día de San Valentín; regala estas experiencias

"Juntos, somos América"; el mensaje de unión que Bad Bunny mostró al final de su show

"Juntos, somos América"; el mensaje de unión que Bad Bunny mostró al final de su show

Bad Bunny en el Super Bowl desata oleada de elogios de políticos mexicanos; celebran homenaje a la cultura latinoamericana

Bad Bunny en el Super Bowl desata oleada de elogios de políticos mexicanos; celebran homenaje a la cultura latinoamericana

¿Quién es el niño que recibió el Grammy de Bad Bunny durante su show en el Super Bowl LX?; esto se sabe

¿Quién es el niño que recibió el Grammy de Bad Bunny durante su show en el Super Bowl LX?; esto se sabe

Bad Bunny en el Super Bowl LX; todos los detalles sobre el montaje del show de medio tiempo

Bad Bunny en el Super Bowl LX; todos los detalles sobre el montaje del show de medio tiempo

[Publicidad]

Para este 14 de febrero, prepara una celebración distinta de San Valentín con la experiencia La Noche de los Anhelos.

Se trata de un recorrido nocturno en trajinera para ir en pareja y disfrutar de una velada entre la naturaleza.

La música en vivo acompañará este paseo romántico por los canales de Xochimilco. Foto: Unsplash
La música en vivo acompañará este paseo romántico por los canales de Xochimilco. Foto: Unsplash

Leer también

¿Qué incluye la experiencia La Noche de los Anhelos?

La es una experiencia romántica que comienza en el Embarcadero Salitre, uno de los más tradicionales de Xochimilco. A las 17:30 horas del 14 de febrero, el mero Día de San Valentín, las trajineras parten hacen un recorrido especial: los canales se llenan de luces y se percibe un ambiente bohemio.

Durante el trayecto, las parejas participan en un ritual: escriben sus deseos y los colocan dentro de una lámpara flotante que se deja sobre el agua, con música en vivo de fondo.

A bordo de la trajinera, los enamorados comparten una tabla de carnes frías.

En la Noche de los Anhelos, las parejas realizan un ritual de deseos. Foto: Freepik
En la Noche de los Anhelos, las parejas realizan un ritual de deseos. Foto: Freepik

¿Cuánto cuesta ir a La Noche de los Anhelos?

El precio de entrada a La Noche de los Anhelos es de $500 pesos por persona. Los boletos se pueden comprar directamente en el sitio Event Streak. El evento es de cupo limitado.

Se recomienda que los asistentes lleguen con 15 minutos de anticipación al embarcadero (1a. Cda. de Embarcadero, San Cristóbal, Xochimilco, ).

Para llegar en transporte público tomar la Línea 2 (azul) del Metro a Tasqueña. Al llegar, transbordar el Tren Ligero rumbo a Xochimilco hasta la terminal.

Desde ahí, camina o toma un taxi local hacia el Embarcadero Salitre.

Para llegar en auto: tomar Calzada de Tlalpan o Periférico. Sigue hacia San Lorenzo la Cebada y posteriormente al centro de , donde se ubican los embarcaderos.

Las trajineras iluminadas crearán una atmósfera mágica en la Noche de los Anhelos. Foto: Unsplash
Las trajineras iluminadas crearán una atmósfera mágica en la Noche de los Anhelos. Foto: Unsplash

La Noche de los Anhelos es una manera diferente de vivir San Valentín en la . Sin duda, será un recuerdo especial si vas con tu novia, novio o crush.

Leer también

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses