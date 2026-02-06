El fin de semana está a punto de comenzar y estamos en un buen momento para planear dónde ir y qué hacer el sábado y domingo, así que aquí te proponemos 5 actividades en la CDMX.

Tour por el Cerro Cuahilama y Museo Arqueológico de Xochimilco

El legado prehispánico en Xochimilco va más allá de la zona lacustre, pues en el pueblo de Santa Cruz Acalpixca hay un par de lugares muy interesantes: el Museo Arqueológico de Xochimilco, con más de 2,000 piezas localizadas en la alcaldía, y el Cerro Cuahilama, una zona arqueológica con terrazas, calzadas, un adoratorio y 10 petroglifos en las laderas de la montaña.

Foto: INAH

Para conocer la historia de estos lugares, la importancia y significado de sus vestigios, no te pierdas este fin de semana el tour peatonal guiado por el historiador Gerardo Dávalos Vázquez, de Paseos Culturales INAH.

Se llevará a cabo el sábado 7 a partir de las 9:45 a.m.

El costo es de $264 pesos por persona.

Más información a los teléfonos: (55) 5212 2371 y (55) 5553 2365.

Comida y Super Bowl en la Nápoles

Para los fanáticos del deporte y del futbol americano, este fin de semana será especial porque se celebrará la edición 60 del Super Bowl, el partido más importante del año.

Si buscas dónde ver el juego con comida y bebida, dentro del Hotel Hive (muy cerca del WTC), el bar/taller Employees Only tendrá una watch party con ambiente muy animado y un menú que incluye sándwich philly cheese, costillas bbq y cerveza.

Foto: Amit Lahav. Unsplash

Disponible el domingo 8 a partir de las 3:00 p.m.

El costo es de $700 pesos por persona.

Compra tus entradas en la página oficial de Fever.

Visita la feria de arte más importante de Latinoamérica

Como parte de la Art Week 2026, el Centro Citibanamex de la CDMX será la sede de la edición 22 de Zona Maco, la feria de arte más importante de México y Latinoamérica.

En un mismo lugar podrás encontrar pintura, escultura, tecnología, diseño, fotografía, antigüedades y otras creaciones de más de 200 artistas y galerías (‘consagradas’ y emergentes), provenientes de 26 países.

Fotos: Zona Maco

Toma en cuenta que la exhibición se divide por zonas: arte contemporáneo, sur (con artistas del Hemisferio Sur), arte moderno, foto, etcétera.

Abierta el sábado 7 de 12:00 p.m. a 8:00 p.m. y domingo 8 de 11:00 a.m. a 6:00 p.m.

Entradas desde $475 pesos por persona en línea y $550 en taquilla.

Más información en el sitio web: zsonamaco.com

Talleres artesanales en el Bosque de Chapultepec

¿Todavía no tienes el regalo de San Valentín o quieres armar un plan romántico previo al 14 de febrero? Lánzate este fin de semana al Bosque de Chapultepec, donde se realizarán un par de talleres artesanales.

En ‘Enredos del corazón’ elabora un corazón de madera decorado con hilos de estambre entrelazados; en ‘Flores para tu amor’ crearás florecitas coloridas con limpiapipas.

Foto: Bosque de Chapultepec

Los serán el domingo 8 a las 12:00 p.m. en distintas sedes: Calzada Juventud Heróica y Explanada del Museo de Sitio, respectivamente.

La entrada es gratuita.

Más información en Facebook: ‘Bosque de Chapultepec’.

Tour en segway por Polanco y Chapultepec

A bordo de un segway —transporte eléctrico y giroscópico de 2 ruedas—, recorre algunas de las zonas más bonitas de Polanco y el Bosque de Chapultepec en el paseo guiado de Greenway Tours.

La experiencia inicia con un recorrido por el camellón arbolado de Avenida Horacio; pasa por el Parque de las Américas y la famosa Parroquia de San Agustín e incluso sube a la ciclopista elevada para tener una ligera sensación de adrenalina y emoción.

Fotos: Segway Tours by Greenway México

Rodea parte del Lago Mayor de Chapultepec y se visitan algunos lugares emblemáticos de la Segunda Sección, como la Fuente de Tláloc, obra de Diego Rivera.

Disponible ambos días del fin de semana en 4 horarios: 9:00 a.m., 11:00 a.m., 1:00 p.m. y 3:00 p.m.

Tiene un costo de $550 pesos por persona e incluye segway, equipo de seguridad y guía.

Más información en el sitio web: greenwaytours.com.mx

