Anunciada en mayo de 2025, la nueva montaña rusa de Six Flags México, la Speedway Stunt Coaster, está por abrir oficialmente en muy pocos días.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el ingeniero Carlos Romano Serrano, director de ingeniería, mantenimiento y construcción de Six Flags México nos compartió los detalles de esta nueva atracción.

¿Cómo es la nueva montaña rusa de Six Flags México?

Romano comparte que la nueva montaña rusa Speedway Stunt Coaster está inspirada “en la filmación de una película de acción de coches”.

“El tren está decorado como un carrito de carreras y el recorrido se hace a través de una pista con cámaras, micrófonos, luces y cajas de equipo porque todo es como un set de filmación”.

Es una atracción familiar, “con un grado intermedio entre las infantiles y las extremas, ideal para los niños que empiezan a animarse a subir e incluso para adultos que le tengan miedo a las más grandes”.

Se trata de un juego mecánico tipo 'roller coaster family boomerang' único en Latinoamérica, asegura Romano, ya que en la región no hay otro que sea boomerang para todo público.

“El tren sale de la estación, sube en reversa a un levantador (una especie de rampa), baja y hace todo el recorrido hasta llegar a otro levantador y regresa pero en reversa”.

La Speedway Stunt Coaster tiene una longitud de 205 metros y una altura máxima de 22.5 metros. En las ‘rampas’ puede llegar a velocidades de hasta 60 kilómetros por hora, aunque en promedio va a unos 42 kilómetros por hora.

Cuenta con un tren de 10 vagones, cada uno con capacidad para 2 personas. Es decir, puede recibir hasta 20 pasajeros por ciclo (de unos 3 minutos, aproximadamente).

“La sensación de emoción es bastante buena, es muy emocionante y llega a una fuerza gravitacional de 3g”, similar al arranque de un auto deportivo o a una maniobra brusca en un avión, afirma.

Carlos Romano Serrano, director de ingeniería, mantenimiento y construcción de Six Flags México, hace hincapié en que la seguridad de la nueva montaña rusa Speedway Stunt Coaster “cumple con los estándares internacionales del Comité F24 de la ASTM International, organismo que engloba las normas de la industria de parques temáticos”.

Cuenta con estrictos sistemas de monitoreo con computadoras de alta seguridad, sensores y puntos de control, barras de seguridad individuales en cada vagón y un sistema de frenos electromagnéticos “muy silenciosos y ‘suaves’, que permiten una mejor experiencia”.

Puede funcionar en un rango de temperatura ambiente que va de los 7°C hasta los 40°C e incluso si hay llovizna, aunque pausará operaciones en caso de tormenta eléctrica, lluvia fuerte, neblina y granizo, de acuerdo con Romano.

El ingreso tiene ciertas restricciones: el peso máximo permitido es de 136 kilogramos y la estatura mínima es de 95 centímetros.

¿Cuándo abrirá la nueva montaña rusa de Six Flags México?

La nueva montaña rusa de Six Flags México abre al público hoy, sábado 31 de enero.

Para más información, visita la página web: sixflags.com/mexico

