En 1897, el escritor irlandés Bram Stoker publicó Drácula, una de las novelas más populares del mundo.

Desde entonces, Rumania, especialmente la región de Transilvania, se conoce como el 'hogar' del temible vampiro, por lo que muchos turistas visitan el país para ‘buscarlo’ en sus pueblos pintorescos, castillos góticos y bosques tenebrosos.

A estos atractivos se sumará uno más: Dracula Land, el primer parque temático dedicado al legendario personaje.

¿Dónde estará el parque temático de Drácula?

No hay mejor lugar para construir el parque temático de Drácula que en su país ‘natal’: Rumania.

Foto: Dracula Land

No estará entre los bosques y montañas de los Cárpatos de Transilvania, sino en una zona rural al norte de la ciudad de Bucarest, a tan solo 20 minutos en auto del casco histórico y a 15 minutos del Aeropuerto Internacional de Bucarest-Henri Coandă.

Lee también: Cuál es el parque más barato de Disney en el mundo

¿Cómo será el parque temático de Drácula?

De acuerdo con la información compartida por el parque temático Dracula Land, ocupará una extensión de 780 mil metros cuadrados y se dividirá en 6 áreas ambientadas en la cultura y leyendas rumanas, así como en otros relatos tenebrosos alrededor del mundo.

Foto: Dracula Land

En ‘Moonlit District’ se levantarán edificios inspirados en la arquitectura de Bucarest; tendrá música en vivo, iluminación y decoración vibrante, un teatro volador, un ferrocarril, espectáculos de drones, la exposición inmersiva ‘Vampiros de Hollywood’ y una experiencia peatonal llamada ‘La leyenda de Vlad’.

‘Family Kingdom’ será para familias. Estará decorada con criaturas sobrenaturales, desde vampiros de Transilvania hasta demonios de Oriente Medio.

Se incluirá una atracción nocturna interactiva, teatro 4D, zonas de juegos para niños y otros rides inspirados en vampiros.

Foto: Dracula Land

‘Transilvania’ representará un pueblo típico de los Cárpatos, rodeado de bosques misteriosos. Aquí habrá montañas rusas (como la de un tren por las montañas), paseos en un lago artificial, un mercadillo local, recorridos por el bosque y shows con calderos y brujas.

El ‘Castillo de Drácula’ no podría ser otra cosa que el corazón del parque temático. De imponente estilo gótico, en su interior se instalará una montaña rusa, un juego de escape en las catacumbas, el Gran Salón para comer y beber, iluminación especial e incluso paneles interactivos para conocer más sobre la historia de Rumania y los vampiros.

Foto: Dracula Land

Fuera del castillo los visitantesse internarán en un laberinto estilo inglés, rodeado por ruinas antiguas y un lago artificial navegable en barco.

En el ‘Puerto de Nueva Orleans’ podrás pasear por un pueblito de estilo francés inspirado en esta ciudad estadounidense y en el Mardi Gras. Será una zona muy animada con jazz en vivo, un cine 4D, una montaña rusa con lobos aullando, barcos que ofrecen cenas, además de muchos restaurantes.

Foto: Dracula Land

La‘Ciudad de Londres’ replicará la época victoriana, fascinante y oscura a la vez. Entre edificios de ladrillo rojo, podrás ser cazador de vampiros por un día, sin olvidar ir de compras a sus tiendas temáticas. También habrá un teatro, paseos en carruaje o a caballo y hasta barcos que darán recorridos por el lago artificial.

Cada área tendrá sus propios bares, tiendas y restaurantes temáticos.

El parque temático de Drácula ofrecerá más atracciones en otras secciones de la propiedad.

Centro comercial con marcas de lujo

Moderno estadio techado con capacidad para 22,500 personas

Arena para competencias de eSports

Parque acuático con toboganes que parecerán castillos góticos

Pista de automovilismo de 4.5 kilómetros de longitud.

Foto: Dracula Land

Para quienes deseen pasar más de un día en Dracula Land, se ofrecerán 2 opciones de alojamiento:

Grand Hotel, la opción de lujo con 400 habitaciones modernas con estilo neogótico y Family Hotel, hospedaje de 200 cuartos más sencillos, económicos y pensados para familias.

Lee también: ¿Dónde estará el nuevo parque temático de Dragon Ball Z?

¿Cuándo abrirá el parque temático de Drácula?

El proyecto del parque temático Dracula Land fue anunciado en diciembre pasado, aunque no se dieron detalles de la fecha de inauguración.

Se planea empezar la construcción durante este año y abrirlo entre 2027 y 2028.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters