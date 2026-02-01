Pasear en trajinera por los canales de Xochimilco es una de las experiencias obligatorias en la Ciudad de México. Entre música, comida típica y naturaleza, en este sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco se ofrecen tours para todos los gustos.

Entre todos estos se encuentra Trajitours. Su principal beneficio es que la experiencia se paga por trajinera y no por persona, lo que te puede dar un ahorro para ti y tu grupo de amigos.

Los paseos en trajinera permiten disfrutar los paisajes chinamperos del sur de la CDMX. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

¿Cuánto cuestan los recorridos de Trajitours?

Trajitour Básico

Este recorrido tiene una duración de una hora y un costo de $250 por trajinera, con capacidad para una persona o hasta para 18 pasajeros como máximo.

Incluye la visita a un invernadero, a la zona chinampera, al canal principal y a una réplica de la Isla de las Muñecas.

Además, se permite comprar comida a lo largo del recorrido.

El pago se realiza antes de subir, ya sea en efectivo o por transferencia, y el tiempo comienza a contarse desde la salida del embarcadero.

Trajitour Tradicional

El segundo tour dura 3 horas y tiene un precio de $750 por trajinera. Es la opción ideal para quienes desean conocer zonas emblemáticas de Xochimilco y disfrutar con calma del paisaje.

Incluye visitas a tres invernaderos, la zona chinampera, la Laguna de Xaltocan, una réplica de la Isla de las Muñecas, el ajolotario, el serpentario, el mercado de flores, áreas de artesanías y una parada en restaurantes típicos.

El pago también se realiza antes de abordar. Sin embargo, es importante mencionar que las entradas al ajolotario y serpentario no están incluidas, pero tienen un costo aproximado de $130 por persona.

Para sumar a la experiencia, ofrece un letrero de bienvenida en la trajinera.

La Isla de las Muñecas es uno de los principales atractivos de Xochimilco. Foto: Alcaldía Xochimilco

Trajitour Isla de las Muñecas

Si eres de emociones intensas, este tour tiene una duración de cinco horas y cuesta $1,250 por trajinera.

Contempla la visita a la Isla de las Muñecas original, la Virgen de Guadalupe, la zona chinampera, la Laguna de Caltongo y el canal de Apatlaco, además de disfrutar comida y antojitos típicos de Xochimilco a bordo.

Importante: la entrada a la Isla de las Muñecas original no está incluida, pero tiene un costo aproximado de $120 por persona.

Se paga al mismo momento y con los mismos métodos que los anteriores tours. Y la diferencia es que los horarios para abordar son de 08:30 a 13:00 horas.

¿Qué tener en cuenta antes de reservar?

Las reservaciones se realizan eligiendo el tour, fecha y hora. Tras confirmar, Trajitours envía una carta de reservación por WhatsApp (55 8805 4010). Este es tu comprobante para abordar.

Otro dato que debes saber es que puedes llevar tus propios alimentos y bebidas, aunque el consumo de alcohol debe ser moderado.

Y ya al momento de emprender la aventura, debes ir al embarcadero de Trajitours (la 1a. Cerrada de Embarcadero, San Cristóbal, Xochimilco, CDMX).

Para llegar en transporte público hay varias opciones:

En el Metro Taxqueña toma un camión rumbo a Milpa Alta o Xochimilco . Baja atrás de la iglesia de San Bernardino y camina dos cuadras.

. Baja atrás de la iglesia de San Bernardino y camina dos cuadras. En el Metro Taxqueña Toma el tren ligero hasta la estación Xochimilco y camina aproximadamente 15 minutos. También puedes usar taxi con un costo estimado de $25.

y camina aproximadamente 15 minutos. También puedes usar taxi con un costo estimado de $25. Desde el Metrobús Xochimilco (Prepa 1), toma un microbús con dirección a Galeana o San Gregorio y baja en la iglesia de San Bernardino.

