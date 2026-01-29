El 14 de febrero, Jardines de México celebra el amor con una experiencia para vivir en pareja.

Es la Festa Dell’Amore, una velada romántica que combina gastronomía y música en medio del Jardín Italiano, uno de los espacios del parque temático ubicado en el estado de Morelos.

Una cena de tres tiempos en medio de fuentes, luces y naturaleza crea una noche inolvidable. Foto: Freepik

¿Qué es la Festa Dell’Amore?

Festa Dell’Amore es una cena temática de San Valentín montada en el Jardín Italiano de Jardines de México.

La experiencia está diseñada para parejas que deseen celebrar el amor en un ambiente distinto y, a la vez, romántico, con fuentes iluminadas, música y jardines perfectamente diseñados.

Durante la velada, los asistentes disfrutarán de un menú especial de tres tiempos, ambientado con música.

Las bebidas no están incluidas.

Festa Dell’Amore ofrece una experiencia íntima para parejas dentro de Jardines de México. Foto: Pexels

La cita es el 14 de febrero a las 18:00 horas, en el Jardín Italiano de Jardines de México, uno de los espacios más románticos del lugar.

Destaca por su diseño inspirado en los jardines europeos, su iluminación nocturna y su ambiente tranquilo, ideal para celebraciones especiales.

Se encuentra en el Km 129 de la Autopista México-Acapulco a la altura de Tequesquitengo, 62900 Tehuixtla, Mor.

¿Cuánto cuesta la Festa Dell’Amore para San Valentín?

El costo total de la experiencia es de $3,500 pesos mexicanos, e incluye:

Cena de tres tiempos para dos adultos

Mesa dentro del Jardín Italiano

Música y ambientación romántica

Para asistir a la Festa Dell’Amore en San Valentín es necesario hacer una reservación.

Cuando proporciones tus datos básicos en línea, debes seleccionar una de las mesas disponibles (numeradas del 1 al 100).

El cupo es limitado, por lo que se recomienda asegurar el lugar con anticipación.

Música, gastronomía y un entorno de ensueño se unen para una velada especial de San Valentín. Foto: Pexels

Festa Dell’Amore es una propuesta para quienes buscan un plan especial para el 14 de febrero al aire libre, buena comida y un ambiente romántico, lejos del bullicio de la ciudad.

