Desde 2021, el Museo Nacional del Axolote, conocido como Axolotitlán, es un espacio que funciona como refugio de esta especie en peligro de extinción –y endémica de México– y centro educativo con actividades y eventos lúdicos.

Una de sus principales experiencias se celebra cada año (el Día Nacional del Ajolote) y en Destinos te contamos los detalles de la edición 2026.

¿Cuándo se celebra el Día Nacional del Ajolote?

En 2018, el Senado de la República decretó el 1 de febrero como el Día Nacional del Ajolote, el mismo día en que la revista 'Nature' publicó el artículo titulado ‘The axolotl genome and the evolution of key tissue information regulators’.

Foto: Axolotitlán

Esta publicación es muy importante, ya que presentó un exhaustivo análisis de la composición genómica del ajolote. En ella se descubrió, entre otras cosas, que estos pequeños anfibios tienen 32 mil millones de pares de bases de ADN.

Lo anterior se traduce como el genoma más grande que ha sido secuenciado en la historia: 10 veces más grande que el del humano.

En conmemoración a este hito científico, la celebración en el Museo Nacional del Axolote será el próximo domingo 1 de febrero, de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

¿Dónde está el Museo Nacional del Axolote?

El Museo Nacional del Axolote está a un lado del Parque Ecológico Presa Tarango (Avenida Prolongación 5 de Mayo 521, 2do Parque las Águilas, alcaldía Álvaro Obregón).

Foto: Axolotitlán

Si planeas llegar en transporte público, la estación de Metro más cercana es Barranca del Muerto (Línea 7). Sin embargo, se encuentra a unos 15 minutos en auto de Axolotitlán.

Actividades en Axolotitlán por el Día Nacional del Ajolote

Para conmemorar el Día Nacional del Ajolote, Axolotitlán prepara una jornada con actividades interactivas que mezclan divulgación científica, expresiones artísticas, cine, teatro y experiencias lúdicas.

Habrá recorridos libres por el museo para observar ajolotes vivos; la obra de teatro ‘El vuelo del quetzal o la política como presagio’ de la compañía La Comuna; el taller ‘Pequeños datos, grandes habilidades: descubriendo al ajolote’, con la doctora Jessica Marín Llera del Instituto de Ciencias Biomédicas de la UNAM; y lucha libre estelarizada por el luchador Ajolotl.

Fotos: Axolotitlán

También se impartirán charlas y conferencias a cargo de expertas:

‘Un viaje al pasado: el axolote y sus ancestros’, por la bióloga Ana Navarrete Alanís.

‘Salvar al ajolote desde su ADN: genética para la conservación’, por la bióloga Eréndira Arana.

El Día Nacional del Ajolote en Axolotitlán también contará con una sala especial para proyecciones de documentales y animaciones referentes a esta especie endémica de México, un pabellón con una exposición fotográfica de Tlacuache Arte y un mercadillo de alimentos, bebidas y otros productos temáticos.

¿Cuánto cuesta entrar al Día Nacional del Ajolote en Axolotitlán?

El costo de entrada a la conmemoración del Día Nacional del Ajolote en el museo Axolotitlán es de $100 pesos por adulto y $50 por niño.

Foto: Axolotitlán

Incluye entrada a las conferencias, talleres y proyecciones, aunque el consumo en el lugar se cobra aparte.

Más información en la página web: museodelaxolote.org.mx, en Facebook: ‘Axolotitlán’ o al teléfono (56) 2011 0035.

