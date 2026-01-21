A unas 2 horas de CDMX, el pueblo mágico de San Andrés Cholula presume una de las postales más bellas de México: la Gran Pirámide —el basamento piramidal más grande del mundo— y el Santuario de Nuestra Señora de los Remedios en su cima.

A unos pasos de estas maravillas arquitectónicas se llevará a cabo la séptima edición de Volarte, el festival de papalotes.

Es un evento familiar que volará cometas de distintos tipos y países. Lo acompaña una cartelera musical y cultural, ideal para escaparte un fin de semana.

¿Dónde será el festival de papalotes Volarte?

El festival de papalotes Volarte ocupará el Parque Intermunicipal del pueblo mágico de San Andrés de Cholula, a un costado de la zona arqueológica de Cholula.

Foto: Ayuntamiento de San Andrés Cholula

Desde la ciudad de Puebla son unos 30 minutos en auto, mientras que de la CDMX son 2 horas, aproximadamente.

Lee también: 3 zonas arqueológicas poco conocidas en Hidalgo

¿Qué ver y hacer en el festival de papalotes Volarte?

El principal atractivo del festival Volarte es el vuelo de papalotes artesanales, elaborados por pilotos profesionales y artesanos de Chile, Colombia, Guatemala, China, Estados Unidos y varias partes de México.

Cada uno presentará mostrará diseños, colores y tamaños (de hasta 20 metros de longitud) distintos, con la temática Cartoons, recordando algunas de las caricaturas más entrañables y populares en la historia de la televisión.

Foto: Ayuntamiento de San Andrés Cholula

Las elevaciones se harán en el día y en la noche, siendo este último el momento el más atractivo, ya que algunos de los cometas tendrán luces LED fluorescentes.

Los asistentes podrán llevar sus propios papalotes para volarlos y también para participar en el Gran Concurso de Papalotes, siempre y cuando sean 100% artesanales.

El certamen se divide en 4 categorías: máster (con premios de hasta $15,000 pesos), familiar (con premios de hasta $3,000 pesos) e infantil (con premios en especie).

Foto: Ayuntamiento de San Andrés Cholula

El festival contará con un foro artístico donde se presentarán bandas de música en vivo, artes escénicas infantiles, danza, teatro y actos circenses. La cartelera aún no se anuncia.

A la par, en el Parque Intermunicipal de San Andrés Cholula se instalará una zona de comida, artesanías y juegos para niños.

¿Cuánto cuesta la entrada al festival de papalotes Volarte de Cholula?

La entrada al festival es gratuita.

Lee también: Cuánto cuesta la entrada al Cosmovitral Jardín Botánico de Toluca

¿Cuándo es el festival de papalotes Volarte de Cholula?

Volarte se llevará a cabo desde el jueves 12 hasta el domingo 15 de febrero.

Foto: Ayuntamiento de San Andrés Cholula

Por el momento, aún no se detallan los horarios de los vuelos y presentaciones musicales, por lo que te sugerimos estar atento a las redes sociales oficiales del evento.

Para más información, visita el perfil de Facebook: ‘Volarte festival’.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters