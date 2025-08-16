El norteño y el mariachi son géneros que suelen animar los canales ancestrales y trajineras de Xochimilco, aunque si buscas un ritmo más movidito y que te haga bailar, te proponemos ser parte de un tour con clase de salsa incluida.

En Destinos te contamos los detalles.

¿Cómo es la clase de salsa en una chinampa de Xochimilco?

Este tour es parte de una nueva serie de experiencias desarrolladas por Sound Travel, agencia especializada en turismo musical y recorridos temáticos en Xochimilco.

Foto: Sound Travel

La idea principal es que, con ellas, se “impulse la economía circular de Xochimilco y mantenga vivas las chinampas durante todo el año”, según un comunicado oficial.

En este caso, la experiencia inicia en el Embarcadero Cuemanco, uno de los más grandes y populares de la zona, donde se aborda una trajinera para dar un paseo por este sitio Patrimonio de la Humanidad.

El destino: la chinampa La Cascada, donde los visitantes tendrán una clase de salsa cubana al aire libre. La duración es de una hora, aproximadamente.

Foto: Frank Rolando Romero. Unsplash

Al terminar el ‘bailongo’ la experiencia continúa, ya que un DJ ameniza el ambiente por un buen rato (3 horas, aproximadamente).

Durante este tiempo, puedes conocer la chinampa o comprar alimentos y bebidas. Si vas con las ‘bendis’, tienen una zona de juegos para niños.

¿Cuánto cuesta la clase de salsa en una chinampa de Xochimilco?

La clase de salsa en una chinampa de Xochimilco tiene un costo de $650 pesos por persona. Incluye traslado redondo en trajinera, clase de salsa, DJ en vivo y una bebida de cortesía.

Otros alimentos y bebidas se pagan aparte.

Fotos: Sound Travel

Para conseguir tus boletos entra a la página de Boletia.

¿Cuándo es la clase de salsa en una chinampa de Xochimilco?

¿Listo para lucir tus mejores pasos en Xochimilco? La clase de salsa se llevará a cabo mañana, domingo 17 de agosto.

La hora de encuentro es a las 12:00 p.m. y la experiencia terminará aproximadamente a las 5:00 p.m.

Más información en Facebook: “Sound Travel” o en Instagram: @soundtravelmx

Más experiencias en Xochimilco

Además de la clase de salsa, Sound Travel organiza otras experiencias especiales cada domingo:

Taller para pintar macetas: incluye tour por Xochimilco , concierto en vivo en una trajinera y sesión de pintura.

, concierto en vivo en una trajinera y sesión de pintura. Cata de cerveza artesanal: recorrido por la zona lacustre con degustación de ‘chelas’ elaboradas por productores locales.

Campamento con concierto: una noche acampando en una chinampa, amenizada por la presentación de un músico local y una fogatada. Incluye paseo en kayak al amanecer.

