El pueblo mágico de Mineral del Chico, en Hidalgo, es una de las capitales de la aventura en México. En sus tupidos bosques de coníferas, dramáticas peñas y montañas escarpadas hay un montón de actividades al aire libre, llenas de adrenalina.

Una de ellas es la vía ferrata nocturna del parque H-GO Adventures, de recién etreno, una experiencia que no te puedes perder, si te gustan las actividades de aventura.

¿Qué es la vía ferrata?

La vía ferrata es un recorrido de aventura extrema, cuyo objetivo es atravesar cumbres o barrancos de difícil acceso.

Foto: H-GO Adventures

Se realiza a través de diferentes instalaciones en la montaña, como cables y agarres de metal, puentes colgantes, escalerillas, tirolesas, cuerdas, etc.

¿Dónde está la nueva vía ferrata nocturna en Hidalgo?

La vía ferrata nocturna se realiza muy cerca del Parque Nacional El Chico, en la montaña La Tanda, de la comunidad de La Presa, en el pueblo mágico de Mineral del Chico.

Está a unos 15 minutos en auto desde el centro de Mineral del Chico y a un par de horas desde la CDMX.

¿Cómo es la vía ferrata nocturna en Hidalgo?

La montaña La Tanda es una elevación rocosa de 200 metros de altura, rodeada de un bosque de neblina.

Aunque la experiencia diurna es impresionante por sus vistas, esta modalidad se realiza por la tarde-noche para disfrutar del atardecer y agregarle un toque extra de adrenalina, pues cuando cae la noche se ilumina un sendero en medio de la oscuridad.

Fotos: H-GO Adventures

La vía ferrata nocturna se extiende a través de 450 metros de largo. Puede parecer poco, pero se requiere destreza y una buena condición física para sortear las instalaciones y ‘retos’ durante el trayecto.

Hay 3 puentes colgantes de entre 75 a 80 metros de altura; el llamado Tarzan Swing, un lanzamiento estilo péndulo a 160 metros del nivel del suelo y una distancia entre ambos lados de 25 metros; además de una cuerda floja a 180 metros de altura.

Al llegar a la cima, hay que descansar un momento para tomar agua, comer un snack y recobrar fuerza para bajar a través de un sendero. Para quienes necesiten aún más emoción, el descenso se puede hacer a rappel.

Fotos: H-GO Adventures

¿Cuánto cuesta la vía ferrata nocturna en Hidalgo?

El parque de aventura H-GO Adventure tiene una promoción de inauguración para realizar la vía ferrata nocturna.

El precio es de $1,500 pesos por persona e incluye equipo de seguridad, guías certificados, seguro de gastos médicos, agua y snacks.

La actividad comienza a las 5:30 p.m. y tiene una duración de entre 3 horas y media y 4 horas.

Más información en la página web: hgoadventures.mx o al Whatsapp: ‪(771) 261 1435.

