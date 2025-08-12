Tabasco es uno de los estados con más reservas de agua, pues en su territorio existen lagos, lagunas, canales de manglares y ríos, algunos de ellos de los más caudalosos del país.

Los humedales de los Pantanos de Centla son una maravilla natural no solo de Tabasco, sino de todo México.

Si aún no conoces este extraordinario destino lleno de vida, aquí te contamos cómo es y un par de opciones para recorrerlo.

¿Qué son los Pantanos de Centla?

Los Pantanos de Centla son un Área Natural Protegida (ANP) con la categoría de Reserva de la Biósfera.

Foto: Reserva de la Biósfera Pantanos de Centla

Se compone de esteros, dunas, islas fluviales, llanuras inundadas, lagunas y canales que son el hábitat de aproximadamente 1,245 especies de flora y fauna, entre las que destacan jaguares, manatíes, cocodrilos, tortugas de agua dulce, monos aulladores, caimanes, además de manglares rojos, blancos y botoncillo.

Es un inmenso humedal, reconocido como Sitio Ramsar, de más de 302 mil hectáreas de extensión, casi del tamaño del estado de Tlaxcala.

Lee también: Hidalgo estrena nueva vía ferrata nocturna

También es un importante lugar de anidación y reproducción de aves migratorias y residentes, como el halcón peregrino, la cigüeña jabirú (el ave más grande de México), el gavilán el caracolero, la garza blanca y la garza gigante.

Históricamente fue habitado por olmecas y mayas, quienes ‘dejaron huella’ en 19 pequeños sitios arqueológicos.

Foto: Reserva de la Biósfera Pantanos de Centla

Por su belleza escénica e importancia biológica, los Pantanos de Centla son mucho más que un atractivo turístico de Tabasco.

Uno de sus lugares más atracativos son ‘Los Tres Brazos’, el punto exacto donde se unen 3 ríos: San Pedrito, Grijalva y Usumacinta (el más caudaloso del país).

¿Dónde están los Pantanos de Centla?

Los Pantanos de Centla se encuentran en el noreste de Tabasco, aunque hay una pequeña porción que pertenece a Campeche.

El pueblo mágico de Frontera es considerado como la puerta de entrada a esta maravilla natural.

Foto: Reserva de la Biósfera Pantanos de Centla

Está a poco más de 1 hora en auto desde la ciudad de Villahermosa, Tabasco, y a casi 2 horas desde Ciudad del Carmen, Campeche.

¿Se puede pasear en lancha en los Pantanos de Centla?

Sí. Tanto los ríos y canales de los Pantanos de Centla son navegables. En sus riberas hay diversos muelles donde se ofrecen paseos en lancha.

Uno de ellos se encuentra en el restaurante ‘El Negro Chon’, a unos 20 minutos al sur de Frontera.

Se organizan recorridos en lancha para conocer ‘Los 3 Brazos’, un extenso canal rodeado de manglares y las aguas del río San Pedrito.

Foto: Restaurante El Negro Chon

Tiene una duración aproximada de 1 hora y media y tiene un costo de $1,600 pesos por lancha, con capacidad para 6 personas cada una. Incluye guía.

También cuentan con un tour más extenso (de unas 4 horas), en la que también se visita la Laguna de San Pedrito para pescar almejas chocolatas, y luego se regresa al restaurante para cocinarlas.

Lee también: Cómo es la experiencia a bordo del tren Tequila Express

Esta modalidad tiene un costo de $4,500 pesos por lancha. Incluye guía, ceviche de robalo blanco, pejelagarto asado, aguas frescas de chaya/maracuyá, pozol y dulces típicos.

Más información al Whatsapp: (913) 116 1299.

Pasea en kayak en los Pantanos de Centla

Si deseas una experiencia más ‘lenta y personal’, pasear en kayak por los Pantanos de Centla es una buena opción.

La experiencia la ofrecen en conjunto el restaurante La Palapa Escondida y la touroperadora Xplore Turismo de Naturaleza. Ambas se encuentran ‘frente’ a Frontera, del otro lado del río Grijalva.

Fotos: Xplore Turismo de Naturaleza

Su modalidad principal tiene una duración de 3 horas y media y recorre algunos canales rodeados de manglares, una antigua plantación de caña, un barco hundido e incluso una zona conocida como ‘El Pajaral’, debido a que es un sitio de anidación de aves.

Ya sea en lancha o kayak es muy común observar lagartos, aves e incluso escuchar monos aulladores e insectos conocidos como chicharras.

El tour tiene un costo de $500 pesos por persona. Incluye guía, entrada a la Reserva de la Biósfera y permisos comunitarios.

Más información al teléfono: (913) 331 0442.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters