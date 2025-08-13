¿Cuándo es la temporada de tiburón ballena en el mar de Cortés?

Aunque la temporada de tiburón ballena está en la recta final en el Caribe mexicano, apenas inicia en el mar de Cortés, uno de los lugares de mayor biodiversidad marina en el mundo.

Si quieres vivir esta experiencia junto al pez más grande del mundo —hasta 18 metros de largo—, entérate cuáles son las mejores fechas para sumergirte y verlo nadar en absoluta libertad, además de las reglas a seguir y recomendaciones de un par de touroperadoras certificadas.

¿En qué zonas del mar de Cortés llega el tiburón ballena?

El Caribe mexicano presume la única área natural protegida en el mundo dedicada a la conservación de este gigantón marino: la Reserva de la Biósfera Tiburón Ballena.

Foto: Secretaría de Turismo y Economía de Baja California Sur

Pero el mar de Cortés no se queda atrás. cuenta con 2 zonas principales de nado y avistamiento: la Bahía de los Ángeles en Baja California y la Bahía de La Paz en Baja California Sur.

En el primer caso, se trata de la Reserva de la Biósfera Bahía de los Ángeles, Canales de Ballenas y Salsipuedes, un enorme ecosistema marino de casi 388,000 hectáreas de extensión, prácticamente del tamaño del estado de Tlaxcala.

Por otra parte, el Área de Refugio Bahía de La Paz es un poco más pequeña, de 22,749 hectáreas, un poco menos del territorio de la alcaldía Milpa Alta de la CDMX, la segunda más grande de la capital.

Foto: Secretaría de Turismo y Economía de Baja California Sur

En ambos casos, el tiburón ballena habita temporalmente estas bahías debido a que se llenan de plancton, su alimento. Además, la temperatura del agua es templada, entre 18 °C y 25 °C (aún en invierno).

Opciones para nadar con el tiburón ballena en el mar de Cortés

Si estás interesado en nadar con tiburones ballena en el mar de Cortés, aquí te proporcionamos un par de opciones certificadas y que siguen los manuales de buenas prácticas.

En la Bahía de los Ángeles, las expediciones de nado con tiburones ballena de Capitán Rojo Ecoturismo duran 4 horas.

El tour también incluye las islas Calavera (donde hay lobos marinos), Ventana, La Llave y Cerraja, Cabeza de Caballo, y se practica esnórquel en arrecifes.

Foto: Baja Adventure Co

Los precios inician en los $3,500 pesos para 2 y hasta 4 personas. Incluye guía certificado, hielera y equipo de esnórquel.

Más información al WhatsApp: (616) 105 4153.

En la Bahía de La Paz, Baja Adventure Co cuenta con experiencias de 2 a 3 horas o extendidas de 5 a 6 horas.

Además de nadar con tiburones ballena, también es posible avistar otras especies, como delfines y lobos marinos.

Foto: FITUPAZ

Tarifas desde 160 dólares ($3,000 pesos) por persona. Incluye guía y capitán certificados, pulsera de acceso, equipo para la actividad, refrescos y aperitivos.

Más información en la página web: bajaadventureco.com/es

Reglas para nadar con el tiburón ballena en el mar de Cortés

De acuerdo con las guías elaboradas por la Secretaría de Medio Ambiente, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y las secretarías de turismo de Baja California y Baja California Sur, estas son algunas reglas y buenas prácticas a seguir para disfrutar el nado con el tiburón ballena:

Es indispensable elegir experiencias ofrecidas por prestadores de servicio autorizados por SEMARNAT.

Solo se permite una embarcación por tiburón ballena .

. No está permitido tirarse clavados.

Solo se permiten 4 nadadores a la vez por ejemplar, manteniendo siempre una distancia de 2 metros.

No se puede interferir en la ruta del tiburón ballena .

. Está prohibido tocarlo y montar a los tiburones.

El nado y permanencia con el tiburón ballena es de máximo 30 minutos.

¿Cuándo es la temporada de tiburón ballena en el mar de Cortés?

Aunque el arribo del tiburón ballena al mar de Cortés depende de condiciones climatológicas que no se pueden controlar, la temporada suele iniciar a mediados de junio y se puede extender hasta diciembre.

El ‘clímax’ de los avistamientos sucede entre agosto y octubre. Después de estos meses aún puede haber ejemplares, aunque con menor regularidad.

