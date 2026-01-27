En vuelos nacionales, documentar tu maleta implica un costo adicional, sobre todo cuando supera el peso permitido en la cabina. Esa tarifa depende de la aerolínea y hasta del momento en que compras los boletos.

No siempre tus artículos y recuerdos van a entrar en el equipaje de mano, y en este caso es mejor prevenirse con las tarifas y condiciones para documentar. Aquí te las enlistamos.

El peso de la maleta es el factor que más encarece su documentación. Foto: Freepik

Leer también Cuándo es el carnaval de Mazatlán 2026

¿Cuánto cuesta documentar una maleta en vuelo nacional?

Para obtener los costos exactos de la documentación de una maleta, realizamos una revisión a las tarifas vigentes de las aerolíneas nacionales: Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobus.

Aeroméxico

Documentar una maleta depende de la tarifa (Light, Básica, Clásica, Flex, AM Plus o Premier), el peso y el momento del check-in. En vuelos nacionales, el precio va de los $1,000 a los $1,800 pesos.

Pero si se documenta una maleta de hasta 25 kg antes del check-in, el precio suele ser más bajo. En cambio, si se realiza el pago durante el check-in o directamente en el aeropuerto, el costo aumenta.

Aeroméxico también cobra un cargo extra si el equipaje excede las medidas estándar.

Compara las tarifas de las aerolíneas para economizar en tu viaje. Foto: Freepik

Volaris

En Volaris, documentar una maleta también depende del tipo de tarifa contratada (Zero, Básica y Plus). Esta empresa en particular ya no cuenta con equipaje de mano.

Sin embargo, documentar una maleta de hasta 25 kg va desde los $1,155 cuando se solicita en línea y antes del vuelo; asimismo se pueden documentar maletas de 15 kg por precios que van desde los $700.

Cuando el equipaje supera el peso permitido, Volaris cobra un cargo adicional de los $500 a los $1,000 , dependiendo del exceso.

Viva Aerobús

Viva Aerobús ofrece precios más accesibles en sus tarifas y aún cuenta el equipaje de mano. Si quieres documentar una maleta de hasta 20 kg, el costo va de $370 a $400 pesos cuando se solicita con anticipación.

Si el peso sube a 25 kg, el precio puede ir de los $450 a los $500; mientras que una maleta de 32 kg puede alcanzar los $600.

Aunque parezca atractivo, es mejor pagar la documentación antes del vuelo porque en el aeropuerto incluso se puede duplicar. Y, además, si se documenta una segunda maleta, el costo es mayor que el de la primera.

De igual manera, Viva Aerobús aplica cargos si el equipaje de mano excede el peso permitido, por alrededor de $400 al gasto total.

Pagar la maleta en el aeropuerto casi siempre resulta más caro que hacerlo en línea. Foto: Pexels

Leer también Cuánto cuesta la entrada al Cosmovitral Jardín Botánico de Toluca

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters