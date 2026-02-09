El Día del Amor y la Amistad genera un gasto especial en flores, chocolates, dulces, perfumerías, restaurantes, pastelerías, hoteles y tiendas departamentales.

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) estima que los mexicanos gastarán en promedio mil 100 pesos por personas para la celebración del 14 de febrero.

Aunque el rango estimado es de 550 a mil 650 pesos, lo que significa que esa fecha significará una derrama en todo el país de 36 mil 200 millones de pesos, cifra 11.4% mayor que el año pasado.

Ese mayor gasto tiene que ver con un aumento en precios, el incremento salarial, mayor consumo de regalos y el pago de experiencias como desayunos, comidas y cenas, entre otros espectáculos y diversiones.

La Concanaco dijo que “las estimaciones de derrama por esta celebración han mostrado una trayectoria ascendente: 25 mil millones de pesos en 2023, 28 mil millones de pesos en 2024 y 32 mil 500 millones de pesos en 2025”.

En un comunicado, la Concanaco-Servytur recomendó que para hacer un consumo planeado e informado y no caer en endeudamiento o gasto impulsivo, se deben tomar en cuenta los siguientes puntos:

“Definir un presupuesto, comparar opciones y priorizar detalles significativos dentro de las posibilidades de cada familia”.

“Favorecer negocios locales y establecimientos formales de la comunidad, donde el impacto de la derrama se convierte en ventas y empleo”.

“Si se opta por experiencias (comidas, cenas), hacerlo con planeación para aprovechar mejor la oferta y evitar gastos no previstos”.

