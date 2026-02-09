Más Información

Convierte Donald Trump al ICE en una fuerza letal

"Va a haber más apoyo a Cuba", adelanta Sheinbaum; México envió más de 800 toneladas de ayuda humanitaria

Sandra Cuevas arranca negocios con socios misteriosos y “favores” para eventos; busca financiar su regreso político

Super Bowl LX: Los Seahawks aplastan a los Patriots y conquistan su segundo campeonato en la NFL

Bad Bunny hace estrellas a los latinos

Super Bowl: Sheinbaum reacciona a show de medio tiempo de Bad Bunny; destaca mensaje de unidad y amor

El genera un gasto especial en flores, chocolates, dulces, perfumerías, restaurantes, pastelerías, hoteles y tiendas departamentales.

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo () estima que los mexicanos gastarán en promedio mil 100 pesos por personas para la celebración del 14 de febrero.

Aunque el rango estimado es de 550 a mil 650 pesos, lo que significa que esa fecha significará una en todo el país de 36 mil 200 millones de pesos, cifra 11.4% mayor que el año pasado.

Lee también

Ese mayor gasto tiene que ver con un, el incremento salarial, mayor consumo de regalos y el pago de experiencias como desayunos, comidas y cenas, entre otros espectáculos y diversiones.

La Concanaco dijo que “las estimaciones de derrama por esta celebración han mostrado una trayectoria ascendente: 25 mil millones de pesos en 2023, 28 mil millones de pesos en 2024 y 32 mil 500 millones de pesos en 2025”.

En un comunicado, la Concanaco-Servytur recomendó que para hacer un consumo planeado e informado y no caer en endeudamiento o gasto impulsivo, se deben tomar en cuenta los siguientes puntos:

Lee también

“Definir un presupuesto, comparar opciones y priorizar detalles significativos dentro de las posibilidades de cada familia”.

“Favorecer negocios locales y establecimientos formales de la comunidad, donde el se convierte en ventas y empleo”.

“Si se opta por experiencias (comidas, cenas), hacerlo con planeación para aprovechar mejor la oferta y evitar gastos no previstos”.

