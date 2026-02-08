Elegimos 14 actividades para compartir momentos en pareja o con amigos y celebrar 14 de febrero en CDMX. Tenemos de todo: bailongo, tragos coquetos, buena comida en una terraza escondida del Centro Histórico, taller de manualidades para ti y tu bestie, conciertos y paseos guiados. Invita a tu persona favorita y enomórense de la ciudad

Romeo + Juliet en la Parroquia del Purísimo Corazón de María

Silent Cinema es una experiencia sensorial. Consiste en ver una ‘peli’ con audífonos luminosos de alta fidelidad en un lugar inesperado.

Tú y tu pareja verán la cinta protagonizada por Leonardo Di Caprio y Claire Danes, en la misma locación donde algunas escenas icónicas fueron filmadas hace más de 30 años.

Fotos: Silent Cinema

Toma en cuenta: no hay lugares asignados; no se puede entrar con comida ni bebidas; ve abrigado.

Precio: $450 pesos por persona.

Cuándo: el sábado 14 de febrero, a las 19:00 horas.

Dónde: Calle Ferrol 26, colonia del Valle.

Reserva en: silentluxevents.com

Kayak en Xochimilco

XochiKayak tiene dos opciones para festejar San Valentín. La primera es un recorrido de dos horas en kayak. Lleva tus bebidas y botanas para un picnic en una chinampa, después del paseo; incluye una bebida.

Foto: Xochikayak

La opción VIP incluye un recorrido en kayak al atardecer, más una cena en la chinampa, con pechuga rellena como plato principal.

Cuándo: sábado 14 de febrero.

Cuánto: $450 y $650 pesos (opción VIP) por persona.

Contacto: redes sociales y número de WhatsApp: (56) 1670 2702.

Cena en Acuario Michin

Esta velada ‘bajo el mar’, rodeada por especies marinas, incluye un menú de tres tiempos, música en vivo durante su estancia de dos horas y una botella de vino personalizada. También podrán recorrer todo el acuario.

Foto: iStock

El cupo es muy limitado.

Reserva con anticipación al número de Whatsapp: (55) 1120 5130.

Baile de máscaras en el Salón Los Ángeles

Dice el viejo dicho: “Quien no conoce Los Ángeles, no conoce México”.

En este legendario lugar se le saca brillo a la pista desde 1937, con música en vivo. Y, para el mero San Valentín, se está organizando un buen bailongo: ¿qué quieres: danzón, salsa, swing, chachachá, cumbia?

Foto: iStock

Consíguete un atuendo extravagante y no olvides el antifaz. Será la pura gozadera.

Dónde: Calle Lerdo 2026, a unas cuadras de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco.

Cuánto: $250 pesos por persona.

Reservación: no se requiere.

Cena con Alicia en el país de las maravillas

Sensory Fest es una experiencia gastronómica inmersiva de tres tiempos basada en la novela de Lewis Carrol. Promete una velada de alta cocina, estimulada con sonidos e imágenes en movimiento proyectadas en las paredes y en tu propia mesa, escenas que provienen del universo de Alicia.

Foto: Fever

Cada platillo, inspirado en varios momentos de la obra, se sincroniza con la experiencia sonora y las proyecciones. Es un gran plan para un date.

Dónde: Hilton Santa Fe.

Cuánto: reservación, $420 pesos; más el menú, $720 pesos.

Reserva en: Fever.

Cena degustación + concierto en vivo

La Sobremesa es una experiencia íntima de cinco tiempos para compartir en pareja o con amigos.

Cada platillo conecta con un momento musical interpretado con guitarra. “El ritmo, la intensidad y la emoción de las canciones marcan el paso de la cocina, y el maridaje acompaña cada transición”.

Lee también: UNAM celebra el 14 de febrero con experiencia sensorial

Solo hay cupo de 12 personas por noche.

Cuándo: 13 y 14 de febrero.

Duración: 2.5 horas.

Dónde: en la colonia Roma.

Reserva en IG: @cuartosentido_

Cita romántica en Taverna

Si no conoces el estilo shabby chic, reserva una mesa en este restaurante instalado en una casona porfiriana de paredes desgastadas, cortinas vaporosas, vegetación y mobiliario vintage: un espacio fotogénico y romántico.

Como cualquier construcción de época, los salones se conectan a través de un patio interior.

Foto: Taverna

De ambiente bohemio a media luz. Cocina vanguardista inspirada en el Mediterráneo.

Sugerencias: dátiles rellenos de chorizo, festín porcino, sándwich de costilla braseada. La coctelería es uno de sus fuertes. Platos para compartir.

Dónde: General Prim 34, colonia Juárez.

Paseo literario: Polanco y Amparo Dávila

Si a tu amigovio(a) o marinovio (a) le gusta la literatura, ya la hiciste. Ciudad Literaria organiza esta caminata guiada por aquellos lugares relacionados con la gran escritora del siglo XX, pionera del género fantástico y de terror en México.

Cuándo: 14 de febrero.

Duración: unas dos horas.

Cuánto: $440 pesos por persona.

Reserva: ciudadliteraria.com.mx

Hilaria Terraza Cervecera

Un refugio en las alturas para escapar de todo el argüende que se vive en las calles del Centro Histórico.

En el piso 9 encontrarás este restaurante especializado en hamburguesas, cervezas artesanales y cocteles coquetos. También hay buenas ensaladas.

Lleva a tu pareja o a tu crush, un poquito antes del atardecer. Ambiente informal, bonito lugar con mesitas a la intemperie y con vista a Calle Madero y a la Torre Latino.

¿Te gusta tomar fotos? Este es el lugar para presumirlas.

Dónde: Bolívar 21.

Contacto IG: @hilaria.terraza

La cabina Platino San Valentín de la rueda de la fortuna Aztlán 360

Esta cabina privada te llevará al cielo con tu persona favorita en el parque Aztlán Feria de Chapultepec.

Foto: Aztlán Feria de Chapultepec

Estarán solitos para disfrutar de una tabla gourmet de carnes frías, quesos finos, frutos secos y fresas cubiertas con chocolate; una botella mini de champaña, flores, palomitas, bebidas y hasta un peluche.

Duración: 40 minutos.

Cuándo: si no pudiste conseguir espacio el 14, tienes hasta el 28 de febrero para reservar esta experiencia.

Horario: de 13:00 a 19:00 horas.

Cuánto: $4,900 para dos personas.

Reserva en: Fever.

Rafael Lozano-Hemmer: Jardín inconcluso

Exposición nocturna en el Museo de Arte Moderno del Bosque de Chapultepec que muestra nueve instalaciones lumínicas interactivas, dispersas en las salas del recinto y al aire libre.

Foto: Jardín Inconcluso

Todas las piezas reaccionan con tu voz, movimiento, pulso, calor.

Duración: entre 60 y 90 minutos.

Cuándo: desde el 11 de febrero hasta el 25 de abril.

Boleto abierto: $670 pesos.

Reserva: Fever.

Manualidades con tu amix

Sister’s Nook es un espacio creativo, bonito, girly e instagrameable para ir con amigas a pintar cerámica, hoodies, lienzos, tote bags, vasos de cristal y más.

Fotos: Sister's Nook

El Valentine’s Creative Day cuenta con paquetes individuales o para ir con tu pareja o bestie. Incluye una o dos actividades, snacks y drinks, asesoría y materiales.

Cuánto: desde $750 pesos por persona.

Dónde: en Plaza Palmas, en la colonia San Jerónimo Lídice, al sur de CDMX.

Más info en su IG: sistersnook.mx

Tour exclusivo en Casa Pedregal

Antiguamente conocida como Casa Prieto López y construida a finales de los cuarenta por el gran arquitecto Luis Barragán, esta casa se integra al paisaje volcánico del Pedregal de San Ángel. Además de eso, destacan sus jardines y los juegos de luz y sombra.

Fotos: Casa Pedregal

Cuánto: desde $1,950 pesos por persona.

Cuándo: 14 de febrero.

Reserva en: Viator o al (34) 9111 776 43.

Blow Up Experience

Un recorrido inmersivo de arte inflable, luces y tecnología a través de ocho salas en las que podrás interactuar con cientos de miles de luces led, espejos, una alberca de pelotas, video mapping...

Lee también: 14 de febrero: cásate en una boda setentera en la Torre Latino

Dónde: Museo Munet, en el Bosque de Chapultepec.

Cuánto: desde $286 pesos (si reservas el 14 de febrero).

Cuándo: por lo pronto, podrás visitarla todo el mes del amor y la amistad.

Entradas en blowup-experience.com

Bonus: Jardín del Buen Amor

Del 14 al 22 de febrero, la Secretaría de Cultura capitaliana instalará en el Zócalo más de 10 mil flores. Pasea entre figuras y caminos. Habrá cine al aire libre.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters