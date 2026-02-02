Decir “te amo” puede parecer una frase sencilla, pero alrededor del mundo esta expresión cambia según la cultura y el idioma. Hay quienes la emplean para expresar el amor de pareja, pero también se expresa entre amigos y hasta con mascotas.

Por eso, aquí te presentamos diferentes maneras de decirlo.

Las palabras de amor cambian según el contexto, la tradición y la cultura de cada país. Foto: Pexels

¿Por qué cambia la expresión "te amo" en cada idioma?

En español, por ejemplo, existen dos expresiones principales: “te amo” y “te quiero”. Aunque ambas comunican afecto, suelen usarse en contextos distintos, así lo indica el Real Academia Española.

“Te quiero” se emplea de manera más amplia con amigos, familiares y también con la pareja; mientras que “te amo” suele reservarse para relaciones sentimentales profundas.

Pero esto cambia en otros idiomas. En inglés, por ejemplo, se utiliza “I love you” para todo tipo de afecto, desde el amor romántico hasta el gusto por objetos o actividades.

Mientras que en el japonés, hay palabras distintas para referirse al cariño cotidiano, al amor romántico o al amor profundo, lo que refleja una mayor precisión emocional en el lenguaje.

De acuerdo con un informe de Duolingo, una famosa app para aprender idiomas, dichas variaciones son la muestra de que cada lengua se adapta a la cultura del país.

Aprender cómo expresan el amor te ayuda a entender qué valoran, cómo se relacionan y cómo muestran afecto.

El amor se expresa en cada idioma con sonidos y significados únicos alrededor del mundo. Foto: Freepik

12 maneras de decir "te amo" en otro idioma

Alemán

“Te amo” se dice "ich liebe dich?, pronunciado como “ij líibe dij”. El sonido final “ch” es suave, parecido a una “j” muy ligera o un susurro desde la garganta.

Su expresión es directa y se usa principalmente en relaciones románticas serias.

Chino

Se dice “Wǒ ài nǐ”, pero fonéticamente suena así:

“Wǒ” comienza bajo y luego sube ligeramente.

“Ài” es corto y descendente, con fuerza.

“Nǐ” sube suavemente al final.

Los tonos son esenciales, ya que cambian completamente el significado si se usan de manera incorrecta.

Coreano

La forma más común es "saranghaeyo", pronunciado “sa-rang-hé-yo”. Es una expresión amable y adecuada tanto para parejas como en situaciones formales, ya sea con familia o amigos.

Inglés

"I love you". Con esta, estamos muy familiarizados.

Francés

"Te amo" se dice "je t’aime" y suena como “ye tem”.

La “j” se pronuncia suave, parecida a un zumbido, y la “e” final no se pronuncia. Ambas palabras se unen en una sola sonoramente.

Griego

Su escritura es "σε αγαπώ" y se pronuncia “sa-ga-pó”.

Las sílabas son claras y el acento va en la última parte, dándole fuerza al final de la frase.

Irlandés

Is tú mo ghrá es la manera en que se escribe y su pronunciación fonética es “iss tú mu graw”.

La última sílaba debe salir desde la garganta pero manera suave, y la “á” se alarga ligeramente.

Italiano

Esta seguro la conoces. Se escribe “ti amo” y se pronuncia casi igual que en español: “ti á-mo”, con acento en la primera sílaba.

Japonés

Lo puedes escribir “ai shiteru” y pronunciar como “ai shi-té-ru”. Debes separar cada sílaba con un énfasis suave.

Además, la “r” es suave (parecida a la que decimos en “pero”) y la “u” final casi no se escucha.

Portugués

Para escribirla es “eu te amo” y se escucha como “eu te á-mu”, aunque la “o” final suena más como una “u” suave.

Ruso

Su escritura es "ya tebya lyublyu” y se pronuncia como “ya ti-biá-liub-liú”. La app de idiomas Berlitz indica que, para decirlo con éxito, el acento recae en las últimas sílabas de la frase.

Turco

Se escribe “seni seviyorum” y se pronuncia “se-ní se-vi-ió-rum”. Es una frase rítmica donde cada sílaba se marca claramente, así que es de las más sencillas de expresar.

Aprender a pronunciar “te amo” conecta culturas a través de una sola emoción. Foto: Pexels

Decir “te amo” en otro idioma va mucho más allá de memorizar un sonido. Cada lengua refleja la forma en que su cultura entiende el amor, ya sea con mayor intensidad, suavidad o a través de diferentes matices.

