Existen muchas ventajas al dominar un segundo idioma, ya sea para trabajar, viajar o como estudiante. Pero no todas las lenguas son fáciles de aprender, y eso depende en gran medida de tu lengua materna. Por eso aquí te contamos cuáles serán los idiomas más fáciles de practicar, si hablas español.

Imagen: Pixabay

El español es un idioma muy complejo y con muchas variantes dependiendo del lugar donde se hable. Tiene un origen muy antiguo: se cree que comenzó a utilizarse al sur del Imperio Romano. Es por ello que comparte algunos aspectos con otras lenguas, entre ellas el portugués y el italiano, que cuentan con ciertas similitudes fonéticas, reglas gramaticales y palabras que suenan igual, lo que los hace idiomas fáciles de aprender para los hispanohablantes.

Sabemos que existen muchos motivos para aprender otra lengua, y que seguro tienes alguna que te interesa más por razones personales o laborales, pero a veces necesitamos ser prácticos para ver resultados en el menor tiempo posible.

Te mostramos una lista con los 6 idiomas más fáciles para aprender si hablas español, de acuerdo con la plataforma de Babbel.

Leer también: 5 hoteles románticos en Xilitla: ¿cuánto cuesta una noche?

Portugués

El portugués es uno de los idiomas fáciles de aprender para los que dominan el español, ya que cuenta con varias similitudes, además de ser una lengua romance, que se deriva del latín vulgar, la cual se hablaba hace muchos años en el Imperio Romano.

Un ejemplo de la facilidad que tienen los hispanohablantes de aprender portugués es que muchas palabras significan lo mismo, por ejemplo: abrir, beber, boca, entre otras.

Pero no debemos confiarnos, ya que existe el portugués de Portugal y el de Brasil, este último destaca por su amplia presencia a nivel mundial ya que ha obtenido mayor difusión, pero cada uno tiene sus características.

La pronunciación es sencilla, pero los sonidos provienen de las fosas nasales.

Italiano

El italiano es otro idioma fácil para quienes hablan el español, ya que también es una lengua romance. Una prueba de esto son las similitudes del léxico entre ambas, por ejemplo: per favore, que significa “por favor” o grazie que es "gracias", entre otras.

Además, los hispanos utilizamos palabras italianas, como novela, paparazzi, bancarrota, fiasco y más.

Imagen: Pixabay

La pronunciación del italiano es similar al español, pero cambia en la presencia de la letra 'c'; las vocales 'e' o 'i'; en la pronunciación de 'chi' o 'che', entre otras.

Francés

De acuerdo con la plataforma, el francés tiene alrededor de 70% de similitudes con el español, pero no al mismo nivel que el portugués y el italiano, ya que la pronunciación es más complicada por la presencia de algunos sonidos nasales que no existen en la lengua de los hispanohablantes. Pero no tengas miedo, es relativamente fácil.

Lo anterior se debe a que existen muchas palabras similares al español, entre ellas. tomate-tomate, applaudir-aplaudir, jambon-jamón, entre otras.

La construcción de frases es la misma: se usa sujeto, verbo y predicado.

Un punto a tomar en cuenta es que tienen otro tipo de acento, como el agudo, grave, el circunflejo y la diéresis.

Catalán

El catalán se encuentra al mismo nivel que el francés con respecto a la dificultad de aprendizaje para las personas hispanohablantes, aunque cuenta con un mayor parecido al portugués y al italiano con respecto a la escritura.

Tiene varias similitudes con el español, ya que ambas lenguas tienen palabras del mismo origen, como habitació-habitación, verde-verde, ajuda-ayuda y más.

Gallego

El gallego es una lengua de origen latino. En general, tanto la gramática como su sintaxis no es de mucha complejidad para los hispanohablantes, pero algunas consonantes pueden ser difíciles en su pronunciación, entre ellas palabras con 'x', 'ks' y más.

Rumano

El rumano es la quinta lengua romance más hablada en la Unión Europea. Posee similitudes con el español, portugués y el italiano, además es la más parecida al latín.

Su estructura gramatical es fácil de aprender, ya que cuenta con palabras como casă-casa, vio-vino, entre otras.

Aunque no podemos olvidar que tiene una fuerte influencia de las lenguas eslavas, el alfabeto rumano es casi completamente fonético, por tal motivo se pronuncia tal y como se escribe, aunque existen algunas excepciones.

Leer también: ¿A qué velocidad viajará el Tren Maya?

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters