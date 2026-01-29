El Museo de la Inquisición de la Ciudad de México se transforma en escenario de misterio con “Mujeres Condenadas”.

Es un espectáculo teatralizado que mezcla leyendas de terror y un recorrido por los rincones de un antiguo edificio histórico en el que, se cree, habitan fantasmas.

A través de esta visita guiada y actuaciones en vivo, el público viajará por distintas épocas para conocer leyendas macabras en una atmósfera fría y lúgubre.

Las antiguas salas del museo se transforman en escenarios para relatos sobrenaturales. Foto: Cortesía

¿De qué trata “Mujeres Condenadas”?

Este espectáculo es una creación de Promocity Tours y DLeyenda Producciones, en colaboración con el Museo de la Inquisición en CDMX.

La propuesta combina teatro, narrativa histórica y un recorrido por el museo, donde tres actrices se transforman en espectros que cuentan sus trágicas historias en vida.

La experiencia lleva al público desde la época colonial hasta el siglo XX, mostrando cómo las leyendas han formado parte de la identidad cultural mexicana y cómo estas apariciones siguen “deambulando” por no poder encontrar descanso.

¿Cómo es el recorrido de leyendas de terror?

El recorrido de leyendas se desarrolla en las mismas salas del Museo de la Inquisición, en donde se exhiben antiguos instrumentos de tortura y otros mecanismos usados durante la época inquisitorial.

Acompañados por un guía espectral, los asistentes avanzan por distintos rincones del museo hasta encontrarse con sorpresas aterradoras: las apariciones de las tres mujeres fantasma que representan algunas de las leyendas más estremecedoras.

Tres actrices dan vida a leyendas mexicanas dentro de las salas del Museo Inquisición. Foto: Cortesía

¿Qué leyendas se contarán en este recorrido por el Museo de la Inquisición?

Durante el recorrido se presentan tres historias sobrenaturales:

La Mujer Herrada: una leyenda situada en la antigua calle de la Puerta Falsa de Santo Domingo. Una mujer fue castigada brutalmente por desafiar las leyes divinas durante la Inquisición.

La Mujer del Medallón: relato colonial del siglo XVII ocurrido en la Plazuela Aquiles Serdán. Es la historia de un espectro atrapado en una persecución eterna ligada a un misterioso medallón.

La Planchada: una de las leyendas urbanas más conocidas de México, ambientada en el siglo XX, famosa por sus apariciones en hospitales y su versión más aterradora presentada en este espectáculo.

¿Cuándo es el recorrido de leyendas por el Museo de la Inquisición?

Mujeres Condenadas se presentará en las siguientes fechas:

Sábado 31 de enero de 2026

Sábado 7 de febrero de 2026

Inicia a las 19:00 horas y tendrá una duración aproximada de 1 hora con 15 minutos.

¿Cuánto cuesta el recorrido de leyendas por el Museo de la Inquisición?

Entrada general: $350

Adolescentes de 10 a 14 años e INAPAM: $320

El Museo de la Inquisición se encuentra en Tacuba 76, esquina con Palma, en el Centro Histórico de Ciudad de México.

El cupo es limitado y se requiere reservación previa únicamente por WhatsApp al número 56 4643 6259.

El recorrido combina historia, terror y teatro en un ambiente completamente inmersivo. Foto: Cortesía

Con “Mujeres Condenadas”, el público podrá vivir una experiencia que mezcla terro y teatro en uno de los museos más impactantes del Centro Histórico, ideal para quienes buscan emociones fuertes.

