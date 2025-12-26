Más Información

Tras darse a conocer el Plan de Expansión de la Comisión Federal de Electricidad (), la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) solicitó establecer un diálogo formal para darle un enfoque territorial para las Micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).

Además, planteó elaborar un mapa de continuidad operativa de los comercios, negocios de y de todo tipo de servicios a fin de detectar zonas críticas, es decir, corredores comerciales, destinos turísticos y regiones con alta demanda estacional y establecer prioridades de acción.

En segundo lugar, dijo que hay que tener un canal de coordinación territorial con las cámaras que hay de comerciantes a lo largo del país, a fin de contar con un “mecanismo ágil para información preventiva y acompañamiento a negocios ante contingencias”.

Comercios en México. Foto: Osmar Alvarado / EL UNIVERSAL
Comercios en México. Foto: Osmar Alvarado / EL UNIVERSAL

En tercer lugar, pidió elaborar una agenda de ejecución con métricas, es decir, que tenga seguimiento periódico la calidad del suministro, continuidad y avances de infraestructura donde más impacta al consumo local.

El cuarto y último punto es contar con una proveeduría formal y oportunidades para las mipymes en las regiones donde se ejecuten proyectos, fortaleciendo cadenas locales.

En un comunicado, dijo que “está lista para ser un interlocutor técnico y territorial: llevar evidencia desde las cámaras en los estados y ayudar a que las soluciones se sientan en la vida real de los negocios y familias”.

Comentó que la confiabilidad eléctrica impacta a tiendas, mercados, restaurantes, hoteles, farmacias, talleras y servicios, porque puede interrumpirse la operatividad, afectar inventarios y provocar que se incumpla con los clientes.

Consideró que si bien el plan incluye obras de transmisión y distribución es necesario que se tenga una planeación considerando la vocación turística y corredores comerciales.

El presidente de la Concanaco-Servytur, Octavio de la Torre, afirmó: “Para un negocio familiar, la electricidad no es un indicador técnico: es la refrigeración que no se pierde, el cobro que sí pasa, la seguridad que se mantiene y la conectividad que permite seguir operando. Con energía confiable hay certidumbre para trabajar y para sostener el ingreso de millones de familias”.

